Станция метро «Гостиный двор» закрыта на вход и выход

В Петербурге закрыта очередная станция в центре города – «Гостиный двор». Причина закрытия станции в найденном бесхозном предмете. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Напомним, 31 января в связи с нахождением бесхозного предмета были закрыты станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Пушкинская» и «Звенигородская». Кроме того, был закрыт на вход и выход вестибюль «Невского проспекта». Все указанные станции поезда следуют без остановок.

Известно, что станцию «Чернышевская» уже открыли после хлопка воздуха, выбившего стекла на тротуар. Станция была закрыта весь день, поэтому пострадавших нет. Сейчас поезда курсируют по станции в обычном режиме.