В Ленобласти установили 12 камер для отлова «любителей погонять»

В Ленинградской области разместили 12 камер, с помощью которых можно выявить нарушителей скоростного режима. Фотоловушки установили на федеральных трассах Ленобласти.

Четыре камеры будут расположены на трассах федерального значения Ленинградской области. Остальные восемь фоторегистраторов будут контролировать дороги в Кировском, Киришском, Выборгском, Всеволожском, Бокситогорском, Волосовском и Тихвинском районах области.

Установленные фотоловушки могут фиксировать автомобиль, который будет двигаться со скоростью до 350 километров в час.