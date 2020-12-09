В Ленобласти будут установлены 20 новых камер для отслеживания нарушений ПДД

В Ленинградской области определили места, в которых будут установлены «умные» камеры, с помощью которых будет остуживаться скорость машин и фиксироваться нарушения правил дорожного движения.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой правительства Ленинградской области, камеры появятся в Гатчине, Коммунаре, Подгорье, Новом Девяткино, Вырице, а также в других населенных пунктах региона.

Напомним, за ноябрь в Северной столице камерами наблюдения было зафиксировано около 150 тысяч нарушений правил дорожного движения. Чаще всего они заключаются в превышении скорости. На данный момент в Петербурге всего 270 комплексов, предназначенных для фиксации нарушений на дорогах.