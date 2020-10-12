На проспекте Большевиков водитель сбил женщину на переходе

На проспекте Большевиков накануне произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около 22 ч на пересечении проспекта с ул. Тельмана.

19-летний водитель ВАЗ, не имевший прав на управление транспортным средством, выскочил на перекресток на "красный" и сбил переходившую дорогу по зебре на "зеленый" женщину. Она погибла на месте от полученных травм.

После "Лада" столкнулась с иномаркой, в которой ехали водитель с пассажирами - женщиной с ребенком. При этом травмы получили три человека: это водитель ВАЗ, который был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Также в больницу попали пассажирка иномарки с младенцем.

Инцидент попал на видео с камер наблюдения и разошелся по сети.