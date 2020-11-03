Автомобилисты попали в пробку на ЗДС на более чем 40 минут

От водителей поступают жалобы относительно больших пробок на дорогах города, которые уже достигли Западного скоростного диаметра. Сообщается, что образовавшиеся пробки превысили 7 баллов.

Очевидца сообщают в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» о том, то машины не двигаются с 7 часов вечера. Водители стоят в пробке от Богатырского проспекта по направлению в город. Внутреннюю сторону КАД около поста ГАИ перед ЗСД перекрыли.

Большинство граждан Северной столицы считают, что причиной заторов на дорогах стал приезд Путина в Санкт-Петербург. В настоящее время президент Российской Федерации находится на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.