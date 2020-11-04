Студентка юрфака рассказала, что хочет быть судьей и брать взятки

Известный российский блогер Рустем Адагамов опубликовал на своей странице в Facebook видео со студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Алиной Г., которая признается на камеру, почему именно решила стать судьей. Вернее, с уже бывшей студенткой. После публикации видео ее стремительно отчислили – на основании решения дисциплинарной комиссии вуза.

Итак, бывшая студентка четвертого курса Института права и национальной безопасности по направлению подготовки «Юриспруденция» вышла в эфир блогера по прозвищу Абба через чат-рулетку. Во время стрима она призналась, что быть гражданским судьей семейного профиля – «очень прибыльная тема на самом деле».

«Грубо говоря, если ты говоришь «квартирка уходит туда», квартирка продается в любом случае, потом с нее идут проценты. Хорошие. Вообще не жалуюсь», - рассуждает теперь уже бывшая студентка.

По ее словам, пока президент в России Владимир Путин, она как раз может наворовать денег, «чтобы хватило». А быть «обычным судьей» она не желает, ведь тогда она не сможет «заниматься тем, чем планировала».

«Коррупция, да?» - спросил блогер. «Да, типа», - отвечает девушка.

«Вот у меня есть права, но машину я водить не умею. Но я езжу. А потому что у меня дяденька мой любимый – генерал», - признается Алина. Также девушка упомянула, что ее отец находится в тюрьме за мошенничество. Но это не помешает ее карьере судьи, потому что ее дядя «этот вопрос порешал».

Реакция пользователей на публикацию этого видео была бурной: «Это либо троллинг, либо девочка глупа как пробка», «Сама себя марает, кто ее в свой дом или офис после этого пустит», «Скажите, почему в отдельных странах мира, а особенно в постсоветских, не вводят такое понятие, как «интеллектуальный ценз»?»

«Я бы не рассматривал это видео как источник сколь-либо правдивой информации», - считают другие.

В итоге девушка удалила страницы в соцсетях, а реакция руководства вуза на такие запросы своей студентки была быстрой - ее сразу отчислили. Спасибо блогеру и интернету - судебную систему зачистили от таких «кадров».