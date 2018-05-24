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В Петербурге перед ПМЭФ провели форум, посвященный проблемам женского бизнеса

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© Фото: pixabay.com

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Эксперты рассказали, как девушкам развивать свое дело и что этому мешает.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 23 мая, в Северной столице прошел форум «Увеличение вклада женщин в экономический рост и благосостояние». Об этом сообщила «Мойка78».

Необходимость поддерживать девушек в бизнесе понимают лидеры по всему миру, сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелина. Она отметила, что в 2017 году в Гамбурге создали Фонд поддержки женщин предпринимателей.

По мнению Анны Нестеровой, руководителя рабочей группы БРИКС по цифровой экономике, девушкам для развития собственного бизнеса нужно использовать самые передовые технологии, в том числе в интернете. Она считает, что это помогает выйти на новый уровень без особых издержек.

Нестерова подчеркнула, что процесс развития женского предпринимательства тормозит бюрократия. По ее словам, для регистрации на том или ином ресурсе требуется большое количество сил, поэтому желания заниматься делом иногда не остается.

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В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие прихали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

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