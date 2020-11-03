В связи с приездом Путина в Петербурге образовались пробки

На дорогах Санкт-Петербурга вечером 3 ноября образовалось множество «красных зон». Движение частично перекрыто в связи с прибытием главы государства в Северную столицу.

По информации, предоставленной в сервисе «Яндекс.Пробки» затруднения могут быть оценены в 7 баллов. Вечером движение достигает наибольшей плотности, это связано в тем, что большинство граждан едут домой после работы.

Кроме того, около нового ледокола «Виктор Черномырдин», находящегося в порту «Морской фасад», скопилось большое количество охраны и сотрудников федеральной службы безопасности. В порт «Морской фасад» Путин приедет для того, чтобы торжественно поднять флаг.