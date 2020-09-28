В Петербурге увеличат штрафы за неправильную парковку во дворах

Депутаты Северной столицы готовятся бороться с нарушителями правил парковки в городских дворах. Так, будет рассмотрено сразу два законопроекта, предусматривающих новые штрафы за неправильную парковку во дворах. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Согласно новым штрафам нарушителям правил парковки на внутриквартальной территории вне дороги придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. При этом должностным лицам придется заплатить гораздо больше — от 5 до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит самый большой штраф — от 150 до 500 тысяч рублей. Подобные штрафы предусмотрены и для петербуржцев, а также гостей города , паркующихся на пешеходных дорожках.