Беспорядочная парковка будет наказываться штрафом

ЗакС Петербурга в первом чтении принял законопроект о введении штрафов за хаотичную парковку во дворах. Закон направлен против паркующихся на газонах, пешеходных дорожках. Также будут наказаны любители перегородить внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и входы в них.

Обычные граждане заплатят за хаотичную парковку 3-5 тыс. руб., должностные лица - 5-40 тыс. руб., а юридические - от 150 тыс. до 500 тыс. руб.

Автором законопроекта стал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о штрафах за парковку у мусорных площадок во дворах.