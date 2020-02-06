В Выборгском районе начинаются скандалы с участием депутата от КПРФ Ирины Ивановой. Возможно, она присматривается к округу эсера Валерия Егорова

Депутата Законодательного собрания от КПРФ Ирину Иванову подозревают в попытке политической провокации в Выборгском районе. В местной администрации 4 февраля по инициативе главы Валерия Гарнеца прошла встреча с жителями, которые недовольны самозахватом их дворов собственниками строящегося 12-этажного апарт-отеля.

Кроме местных жителей на встречу попытались пройти не проживающие в районе граждане, в том числе Ирина Иванова. Эксперты считают, что интерес последней к данной территории обусловлен тем, что на выборы 2021 года она собирается уже не в общегородской части списка КПРФ, а по пятому эсеровскому округу.

Самозахват парковки

Во встрече приняли участие более 45 жителей, проживающих в домах 70-72-74-76 по Большому Сампсониевскому проспекту, а также замглавы района Арина Артемова и представители управляющей компании ЖКС №1 Выборгского района.

Проблема состоит в том, что дворы этих домов и раньше постоянно использовались для парковки сотрудников располагающихся поблизости предприятий (завод «Северная Заря», НИИ «Рубин», Бизнес-центр «Выборгская застава», «Мостострой №6»), а также для сквозного проезда нарушителей, объезжающих таким образом пробку на площади Климова. Теперь же значительную часть дворов захватил застройщик 12-этажного апарт-отеля «Вертикаль».

К Валерию Гарнецу обратились с вопросом передачи земельного участка внутриквартальной территории в статус общедолевой собственности жильцов. Они добиваются установки во дворах шлагбаумов, специальных ограждений и ворот, чтобы прекратить незаконное использование внутренней территории. В свою очередь, администрация не только поддерживает жителей в этом желании, но и активно выступала против строительства апарт-отеля на этапе его согласования. Однако необходимые разрешения были получены застройщиком по линии смольнинских комитетов.

Состоявшаяся встреча не предвещала скандалов и должна была пройти в рабочем режиме. Гарнец регулярно встречается с жителями района по самым разным вопросам, и эти мероприятия всегда проходят штатно. Однако кроме самих жителей, страдающих от незаконного использования их дворов, на встречу явились посторонние граждане, не проживающие на данной территории. Самой именитой гостьей оказалась депутат Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова. При этом в городском парламенте Иванова Выборгский район никогда не представляла.

Скандал, которого не было

По итогу встречи было решено оформить внутриквартальный участок в собственность жильцов. Глава Выборгского района Валерий Гарнец выразил готовность оказать содействие в этом вопросе. Такое решение позволит оградить территорию от гостевого и транзитного транспорта.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, куда войдут представители дома, администрации района, городских комитетов и прокуратуры Выборгского района. На официальной странице администрации «ВКонтакте» создано соответствующее обсуждение https://vk.com/topic-54549564_40234778

Несмотря на все выработанные решения, стали появляться сообщения, что встреча прошла со скандалом. Который по факту выразился в том, что в администрацию не смогли пройти посторонние граждане, не проживающие в этих домах, в том числе Ирина Иванова.

Попытка придать скандальности прошедшей встрече, возможно, является подготовкой к началу избирательной кампании Ирины Ивановой, так как ей необходимо завоевывать известность на новой территории.

Расчистить округ для себя

Ирине Ивановой мог приглянуться пятый избирательный округ. После прошедшей в преддверии прошлых выборов перенарезки округов его для себя выбрал Сергей Анденко, вице-спикер прошлого созыва, избиравшийся от «Единой России». В разгар избирательной кампании 2016 года Анденко неожиданно отказался от дальнейшего участия в выборах. Это решение он принял настолько поздно, что «Единая Россия» уже не успела поменять его на другого кандидата. В результате чего пятый одномандатный округ стал единственным, от которого в парламент попал представитель оппозиции, эсер Александр Егоров.

В нынешнем созыве фракции КПРФ и «Справедливой России» блокируются по многим вопросам. То есть Егоров часто выступает в роли союзника Ивановой. Что, по слухам, не мешает ей планировать расчистить округ для себя. Такое намерение можно легко объяснить стратегическим расчётом: после очередной смены власти в региональном отделении КПРФ Иванова рискует не попасть в общегородскую часть списка, а пятый округ, единственный не занятый депутатом-единороссом, кажется ей лёгкой добычей.

При этом если сама Иванова ни разу в Выборгском районе не баллотировалась, то в избирательных кампаниях ей здесь участвовать всё же доводилось. В 2014 году команда кандидатов от КПРФ под её неформальным руководством безуспешно пыталась захватить муниципальное образование Парнас, ныне – Сергиевское.

С тех пор Иванова пользуется у жителей Выборгского района определённой известностью. Правда, жителям она знакома с негативной стороны. «Коммерсантка Иванова свой Приморский район ларьками застроила, теперь к нам пришла сюда? Хочет один законный ларёк снести, а на его место три незаконных своих поставить. Над чем и работает, – возмущалась тогда в беседе с изданием «Закс.Ру» местная жительница Антонина Яшина. – Её помощница нам рассказала, что они провели большую работу – базу всех ларьков в Выборгском районе собрали. Даже не стесняется».

Королева ларьков

Ирина Иванова действительно неоднократно публично выступала в интересах ларёчного бизнеса. Например, в 2014 году она боролась против ужесточения административного наказания за нарушение ларьками архитектурных регламентов Петербурга. Инициатива об обязательном соответствии всех ларьков и павильонов утвержденным параметрам и эскизам тогда рассматривалась в ЗакСе.

«Не ясно, проводилась ли оценка регулирующего воздействия данного регламента на малый бизнес. Вводить до прояснения ситуации штрафы за несоблюдение регламента – преждевременно и опасно», – пыталась защитить ларёчный бизнес Иванова.

Жители Выборгского района еще с 2014 года опасаются, что приход к власти её команды в муниципалитетах или её самой в качестве депутата ЗакСа от этой территории сулит району разрастание сети незаконных киосков и ларьков. Которые заменят собой существующие детские площадки и свободное место во дворах.

В действительности пятый округ в 2021 году вряд ли окажется лёгкой добычей для оппозиционных кандидатов, говорят эксперты. Депутата-единоросса там нет лишь по причине позднего отказа от участия в выборах Анденко. При этом районное отделение партии власти, возглавляемое как раз Валерием Гарнецом, и депутат ГосДумы от «Единой России» Евгений Марченко, работающий на всей территории Выборгского района, активно и на постоянной основе взаимодействуют с населением, поэтому имеют поддержку местных жителей.