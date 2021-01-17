Российским водителям разрешат поездить без прав

Минцифры РФ планирует провести в ряде регионов эксперимент по использованию информации о водительских правах в приложении с QR-кодом. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Эксперимент запланирован на 2021 год и согласован с МВД.

Качанов отметил, что регионы выбраны "самые цифровые", так что можно предположить, что в эксперименте точно поучаствуют Москва и Петербург.

Инициативу с "документами в приложении" ранее уже затрагивали в правительстве. Речь идет о «мобильном идентификаторе», который можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. Летом 2020 года приложение было азработано и началась процедура сертификации. Однако пока постановление о законности такого приложения не подписано.