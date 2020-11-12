МВД хочет разрешить водить машину несовершеннолетним

МВД России направило в Белый дом документ, который предполагает, что водить автомобили разрешат несовершеннолетним в возрасте 17 лет. Сейчас он проходит аналитическую экспертизу.

В данный момент 17-летние могут сдавать экзамен на получение водительских прав, однако не имеют права находиться за рулем, что, по мнению ведомства, может привести к потере навыков управления транспортным средством. Согласно документу, подростка обязательно должен будет сопровождать "водитель-наставник" с правами категории В.

Порядок вождения и требования к наставнику должно будет определить постановление правительства, сообщает "Коммерсант".