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Гражданин Петербурга получил 2 года строгого режима за вождение в пьяном виде

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© Фото: pixabay.com

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Мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Северной столице было поддержано прокуратурой Выборгского района. Петербуржец призван виновным за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

По информации следствия, мужчина, который был лишен водительских прав и привлечен к административной ответственности, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС остановили нарушителя 27 апреля, когда он двигался на своем автомобили по Суздальскому проспекту.

На сайте прокуратуры Петербурга была опубликована информация об отказе водителя проходить медосвидетельствование. Случай повторился 10 мая на улице Жени Егоровой. По решению суда петербуржец был приговорен к 2 годам и 1 месяцу в исправительной колонии строгого режима.

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