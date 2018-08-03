«Ты не пройдешь»: экзамен на водительские права снова ужесточают

В МВД разработали проект постановления об ужесточении экзамена на водительские права, сообщает РИА «Новости». В частности, предлагается объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть.

В ГИБДД считают, что куда важнее ориентация водителя в городе, нежели его умение двигаться задним ходом и проезжать эстакаду. Теоретический экзамен будут фиксировать на аудио и видео, чтобы исключить коррупционную составляющую и помочь при разрешении спорных ситуаций.

Изменится и порядок допуска к повторной попытке сдачи экзаменов. Теорию можно будет пересдать через неделю (но не позднее чем через 30 дней с момента первой попытки), практику – с 8 по 59 дни после неудачной попытки.

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Из хороших новостей: теперь сдавать экзамен на водительские права можно будет в любом регионе страны вне зависимости от прописки. Нововведения вступят в силу спустя 6 месяцев после официального опубликования проекта постановления.

Ранее сообщалось, что новые автомобили разрешат регистрировать без визита в ГИБДД. Согласно изменениям в законе, официальные дилеры смогут регистрировать машины при наличии договора с производителем, специального помещения и штата «квалифицированных сотрудников».