Молодым везде у нас дорога: водители без стажа смогут пользоваться каршерингом в Петербурге

Сервис каршеринга «Делимобиль» отменил пункт о наличии стажа вождения для своих клиентов, который ранее был обязательным. Теперь арендовать машину смогут водители, которые получили права только что.

Пресс-служба компании в соцсети заявляет, что отныне в «Делимобиле» можно будет зарегистрироваться уже с 18 лет, сразу после получения водительских прав.

Нововведение уже действует в Петербурге, а также в 12 других регионах России, однако на Москву и Московскую область пока не распространяется. Там, чтобы взять в аренду автомобиль нужен минимальный стаж 1 год.