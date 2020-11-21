Беглов предложил уменьшить парк в Купчино, чтобы построить трассу

Парк Интернационалистов в Купчино могут урезать почти на гектар. Такие меры предлагает принять губернатор Петербурга Александр Беглов, чтобы расширить Южное шоссе. Соответствующий законопроект глава города внес на рассмотрение ЗакСа.

Шоссе плнируется увеличить - с двух до четырех полос. Также хотят обустроить тротуары и велодорожки.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", активисты и жители района выступают за сохранение парка, не желая жить с дорогой прямо под окнами.

Отметим, что по двухполосному Южному шоссе пока не ходят автобусы.