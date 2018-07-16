Смольный пообещал исправить недоделки в Муринском парке к середине осени (ФОТО)

Комитет по благоустройству пообещал исправить недоделки в Муринском парке к 15 октября. Об этом говорится в ответе представителям движения «Красивый Петербург». Чиновники согласились, что подрядчик «Профистрой Северо-Запад» сдал объект к 315-летию Северной столицы с многочисленными нарушениями.

Эта же компания будет устранять недостатки по гарантии. Сейчас сотрудники фирмы устанавливают дорожные ограждения, налаживают инженерные сети, ремонтируют дороги и оборудуют разметку трасс.

Власти города пообещали разобраться и с парковкой в Муринском парке. В комитет имущественных отношений были направлены запросы с просьбой посодействовать в расторжении договоров аренды на земельные участки, где располагаются стоянки.

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После открытия парка местные жители пожаловались на некачественные дорожки, высохшие газоны, повсеместный строительный мусор, плохие обрешетки деревьев, ужасное водоотведение и странный открытый грунт, напоминающий могильные холмики.

Особые нарекания вызвала лыжероллерная трасса, которая оказалась непригодной для катания. Местные жители рассказывают, что по несколько раз в день к трассе приезжают бригады скорой помощи.



Ранее на месте парка находился пустырь. Работы по преобразованию зеленой зоны площадью 13 га продолжались меньше года. На втором этапе реконструкции работы развернутся в южной части парка. В Смольном обещают возвести продолжение лыжероллерной трассы, детскую площадку, площадку для скейтборда, благоустроить уголки тихого отдыха.