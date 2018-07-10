«Анна Нова» продолжит застройку Муринского парка крытым стадионом для пляжного футбола

Компания ООО «Анна Нова» экс-певицы Анны Бариновой построит на Гражданском проспекте в Петербурге крытый стадион для пляжного футбола. Он появится рядом с комплексом Nova Arena, расположенном в Муринском парке, сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Арену возвели без разрешительных документов, легальный статус объекту придали позднее. Застройщик незаконно уничтожил в парке 1000 кв. метров газона и 13 деревьев, за что был оштрафован на 4 млн рублей, отметили градозащитники в сообществе «Красивый Петербург | Калининский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несколько лет назад жители района уже отбивались от попыток ООО «Анна Нова» захватить часть парка... Похоже, что она снова взялась за свое», – добавили активисты.

Смольный уже согласовал предоставление земли под новый комплекс площадью 18 тыс. кв. метров. Строительство стадиона стоимостью 450 млн рублей начнется в сентябре 2018 года.

В комплексе будет крытая арена для пляжных видов спорта, несколько спортплощадок, в том числе с искусственной травой, и трибуны.

Глава Ассоциации пляжного футбола Северной столицы Иван Егунов заявил, что стадион необходим для города на Неве. Он отметил, что нынешние арены не позволяют вмещать достаточное количество зрителей.

«Мы проводим весной международный турнир, в этом году приезжали сборные Турции, Белоруссии, команды Суперлиги. Я думаю, можно было бы привлечь больше болельщиков, если бы был стационарный стадион с трибунами», – передает «Мойка78» слова Егунова.