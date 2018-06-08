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Петербуржцы пожаловались на благоустройство обновленного Муринского парка (ФОТО)

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© Фото: Станислав Ханжин-Цветков / Livejournal
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    Посетители парка «оценили» криво вымощенные дорожки, высохшие газоны, странный открытый грунт и ужасное водоотведение.

    Горожане возмутились масштабными недоделками в обновленном Муринском парке, который торжественно открыли к 315-летию Петербурга. Очевидцы рассказывают о некачественных дорожках, высохших газонах, повсеместном строительном мусоре и очень странном открытом грунте, который напоминает могильные холмики.

    «Насыпи такой формы можно встретить на кладбищах, над свежими могилами. И здесь все также нет никакого водоотведения, то есть весь этот открытый грунт будет выветриваться на дорожки и при первом же серьезном дожде стечет на них и превратит их в грязевые лужи», – подчеркивает посетитель парка Станислав Ханжин-Цветков в своем Livejournal.

    Помимо скверного благоустройства, жители остались недовольны свежей лыже-роллерной трассой, которая должна использоваться для круглогодичной подготовки биатлонистов и других спортсменов. Она оказалась опасной для катания.

    «Я приехал в парк на самокате, но мне показалось страшновато ехать на нем с горки. И я не зря боялся. Местные жители пишут, что к трассе по несколько раз в день приезжают бригады скорой собирать по частям какого-нибудь удачливого колесного», – добавил Ханжин-Цветков.

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    Не обошлось и без откровенной халтуры. Рабочие наносили разметку трассы настолько впопыхах, что не смели гранитную крошку и ветки с пути машины для нанесения разметки. Естественно, крошка и ветки стали частью ландшафта трассы. Все это уже потрескалась и требует замены, как и добрая половина парка.

    Ранее на месте парка находился пустырь. Работы по преобразованию зеленой зоны площадью 13 га продолжались менее года. На втором этапе реконструкции работы развернутся в южной части парка. В Смольном обещают возвести продолжение лыжероллерной трассы, детскую площадку, площадку для скейтборда, благоустроить уголки тихого отдыха.

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