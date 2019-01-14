Картина дня: велодорожки, взрыв в Ростовской области и сотрудничество Петербурга с «Газпромом»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал анонс открытия 16 новых велодорожек в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:10) и АБН (15:25).

Первые восемь трасс появятся в 2019 году. Они будут проходить от проспекта Культуры до Кантемировской улицы, от улицы Типанова до Софийской улицы, от Бухарестской улицы до Волковского проспекта, от Большого проспекта В.О в районе 6-й и 7-й линий до Шкиперского протока, от Морского проспекта до парка 300-летия Петербурга, по набережной реки Карповки и по Приморскому проспекту.

Помимо этого, еще один маршрут сделают в Ломоносове от Ораниенбаумского проспекта до улицы Федюнинского.

Второй темой, по версии «Монитора», стал взрыв газа в жилом доме в Ростовской области. Оперативнее всех из петербургских СМИ об этом сообщили «Деловой Петербург» (07:00), «Невские новости» (07:20) и Gazeta.SPb (07:45).

Инцидент в девятиэтажном доме в городе Шахты случился в районе шести часов утра 14 января. В результате взрыва частично обрушился подъезд, пострадали четыре квартиры.

Согласно последним данным, один человек погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов, при этом существует угроза дальнейшего разрешения здания.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал договор о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом». Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (15:15), «Фонтанка» (15:30) и АБН (16:40).

Документ предусматривает совместную работу города и компании на период 2019-2021 годов. Подписи под договором поставили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В документе идет речь об обеспечении газом потребителей Петербурга, строительство газораспределительных станций, благоустройство набережных и другие проекты.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка.ру», АБН и Gazeta.SPb.