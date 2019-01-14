  • 15 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:22 67.0785  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:22 76.7108  
Нефть($) 15.01.2019 59.52 +0.59
Нефть(p) 15.01.2019 3933.78 +44.92

Картина дня: велодорожки, взрыв в Ростовской области и сотрудничество Петербурга с «Газпромом»

Автор:


© Фото: vk.com/zavelogorod

Темы дня

Сколько трасс появятся в Северной столице и что произошло в городе Шахты.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал анонс открытия 16 новых велодорожек в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:10) и АБН (15:25).

Первые восемь трасс появятся в 2019 году. Они будут проходить от проспекта Культуры до Кантемировской улицы, от улицы Типанова до Софийской улицы, от Бухарестской улицы до Волковского проспекта, от Большого проспекта В.О в районе 6-й и 7-й линий до Шкиперского протока, от Морского проспекта до парка 300-летия Петербурга, по набережной реки Карповки и по Приморскому проспекту.

Помимо этого, еще один маршрут сделают в Ломоносове от Ораниенбаумского проспекта до улицы Федюнинского.

Второй темой, по версии «Монитора», стал взрыв газа в жилом доме в Ростовской области. Оперативнее всех из петербургских СМИ об этом сообщили «Деловой Петербург» (07:00), «Невские новости» (07:20) и Gazeta.SPb (07:45).

Инцидент в девятиэтажном доме в городе Шахты случился в районе шести часов утра 14 января. В результате взрыва частично обрушился подъезд, пострадали четыре квартиры.

Согласно последним данным, один человек погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов, при этом существует угроза дальнейшего разрешения здания.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал договор о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом». Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (15:15), «Фонтанка» (15:30) и АБН (16:40).

Документ предусматривает совместную работу города и компании на период 2019-2021 годов. Подписи под договором поставили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В документе идет речь об обеспечении газом потребителей Петербурга, строительство газораспределительных станций, благоустройство набережных и другие проекты.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка.ру», АБН и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 общественных бань Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram