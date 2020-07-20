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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 20 июля

Автор:

«Севкабель Порт»
© Фото: Instagram / @kotlet

Темы дня

Путин на Дне ВМФ, «Бессмертный полк» в 2021 году и лучшие в стране общественные пространства.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало намерение Владимира Путина посетить Петербург и Кронштадт в День Военно-морского флота 26 июля. О визите президента сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В параде примут участие 4 тыс. военных, 46 кораблей и подлодок Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В воздушной части будет задействовано 42 самолёта и вертолёта.

В следующее воскресенье центр города будет перекрыт из-за развода четырёх парадных мостов через Неву. Чтобы помочь жителям Петербурга выбраться из города, бесплатным сделают проезд по нескольким участкам ЗСД.

Второй темой, согласно «Монитору», стал перенос «Бессмертного полка» на 9 мая 2021 года. Об этом Владимир Путин рассказал во время визита на судостроительный завод в Керчи. «Как бы нам ни хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год», – цитирует президента ТАСС.

«9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Поэтому правильно будет перенести народное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать», – сообщается на сайте движения.

Третьей темой дня стало включение более 50 общественных пространств Петербурга в число лучших в России. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12:45), Piter.tv (12:55) и Topspbtv.ru (13:00). Рейтинг лучших проектов по благоустройству 2019 года составило Министерство строительства России.

Среди отмеченных Минстроем оказались крупные площадки, как общественное пространство «Севкабель Порт», и локальные примеры благоустройства, например, детская площадка на улице Циолковского. «Приведено в порядок 145 парков и скверов. Среди них – Парк героев-пожарных, набережная Карповки, Ивановско-Щемиловский сад, Сосновка и многие другие. Также было благоустроено около 500 дворов», – добавили в Смольном.

Сейчас в администрации Петербурга разрабатывается концепция Приморского парка Победы. Предполагается, что вокруг парка появятся беговая и велосипедная трассы, зоны тихого отдыха, уличная библиотека, зона отдыха у воды и спортивные площадки.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv.ru и Gazeta.spb.

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