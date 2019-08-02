Мраморный каньон Рускеала: как туда добраться и зачем

Мрамор из Карелии

250 лет назад, 19 января 1768 года, императрица Екатерина II подписала указ Сената о начале добычи мрамора вблизи финского посёлка Рускеала, чтобы украсить им строящийся Исаакиевский собор. Именно здесь расположено самое крупное в Приладожье месторождение породы, которое появилось на поверхности в результате движения последнего ледника, 12 тыс. лет назад. За миллионы лет тектонических процессов слои камня сминались, скручивались и перемешивались, и в результате мрамор в Рускеале приобрел разнообразные цвета: от серого, сине-серого, зеленовато-серого и белого до почти чёрного.

Почти сто лет здесь гремели взрывы и добывался мрамор для украшения различных зданий Петербурга и окрестностей. Например, рускеальской породой украшен Мраморный дворец, Михайловский замок, памятник Петру I, мозаичный пол Казанского собора, различные триумфальные колонны и обелиски. Также из мрамора всевозможных цветов изготавливались предметы прикладного искусства: вазы, подсвечники, камины, тумбы, столешницы и памятники.

Фото: Instagram / @russos_ap

Интересно, что массивные камни из карьеров вывозили зимой на крепких санях, которые до Сортавалы тащили несколько десятков лошадей. С наступлением навигации сюда приходили галиоты, увозившие камень по Ладожскому озеру и Неве в Петербург.

С 1820-х годов мрамор из Рускеалы понемногу стали использовать для производства строительной извести. Постепенно производство строительной и технологической извести стало для каньона основным видом деятельности. До 1939 года финское акционерное общество «Рускеала мрамор» активно производило декоративную крошку, щебень и облицовочные блоки. Плитами именно рускеальского мрамора облицованы стены Сберегательного банка в Хельсинки. После войны и корректировки границы, продукция Рускеальского мраморно-известкового завода поставлялась по всему Советскому Союзу, использовалась для облицовки павильона ВДНХ и станций метро «Приморская» и «Ладожская».

Фото: Instagram / @russos_ap

Концепция развития парка

За 250 лет в Рускеале было построено 12 карьеров, и к 2000 году месторождение признали непригодным. Так появилась идея развития каньона как туристического комплекса. С 2001 года началась расчистка и благоустройство территории, и уже в 2005 году парк начал свою работу с открытия первой экологической тропы и фрагмента штольни.

Позже в мраморном каньоне «Рускеала» появился парк экстремального отдыха с троллеем, тарзанкой, верёвочным парком и скалодромом. На территории установили ландшафтную подсветку, которая эффектно подсвечивает красивую мраморную породу, а также проложили несколько новых троп и подземных маршрутов. Зимой в парке можно посмотреть на галерею ледовой скульптуры, а летом побывать на музыкальном фестивале под открытым небом.

На территории горного парка «Рускеала» можно попробовать карельской кухни и заночевать с комфортом. Если вы путешествуете на машине, то в радиусе 30 км от каньона можно найти интересные места для ночлега: от кемпингов на солнечной энергии до отельных комплексов. Недалеко от парка находится единственный в Карелии зоопарк, а также Рускеальские водопады.

Фото: Instagram / @russos_ap

Как добраться

Посёлок Рускеала находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала на международной трассе «Голубая дорога», связывающей Россию с Финляндией. Горный парк «Рускеала» расположен в полутора километрах от посёлка, для удобства на пути установлены указатели.

На автомобиле из Петербурга до Рускеала около 300 километров. Дорога идёт по федеральной трассе А-121 (Приозерское шоссе) через Приозерск до Сортавалы, затем поворот в сторону границы. Время в пути 4-5 часов. В посёлке Рускеала, после Т-образного перекрёстка, переехав мост нужно повернуть налево (есть указатель). Из Петрозаводска ехать по Пряжинскому шоссе, далее поворот направо в сторону Вяртсиля на трассу А-121 и тем же маршрутом после поворота у Сортавалы. Общее расстояние 260 километров, в пути 4-5 часов.

Фото: Instagram / @russos_ap

На автобусе из Петербурга до парка Рускеала можно доехать с пересадкой в Сортавале. Отправление по графику с автовокзала «Северный», станция метро «Девяткино», время в пути 4-5 часов, стоимость около 600 рублей. От торгового центра «Окей» на станции метро «Озерки» отправляются маршрутные такси. Цена билета аналогична автобусу, но на дорогу уйдёт на час меньше. Далее из Сортавалы ежедневно ходит автобус до посёлка Рускеала, оттуда до парка 20 минут пешком. Из Петрозаводска до Рускеалы ежедневно ходит рейсовый автобус. Отправление в шесть утра с автовокзала, прибытие в 10:16, время в пути 4 часа.

С Финляндского вокзала в Петербурге начал ходить скоростной поезд «Ласточка». Время в пути до Сортавалы сократилось до четырех часов, а стоимость начинается от 400 рублей. Отправление в 06:15 и 19:25. Также с Сортавалы до горного парка «Рускеала» запущен туристический ретропоезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». Он отправляется ежедневно 10:40 и за час доезжает до каньона. В обратную сторону «Ретропоезд» отправляется в 17:30, прибытие в Сортавалу в 18:20. «Ласточка» возвращается из Сортавалы в 18:42 и прибывает в Петербург в 22:43.

Также туристические компании предлагают огромное количество автобусных туров с посещением мраморного каньона. Можно выбраться в Карелию на насколько дней в сопровождении группы и побывать в нескольких местах или просто съездить в горный парк. Стоимость такого тура начинается от 2 тыс. рублей.

Фото: Instagram / @russos_ap

Важная информация

Территория горного парка открыта ежедневно с 09:00 до 21:00. Художественная подсветка работает в тёмное время года с 1 ноября. Экстремальные аттракционы работают с 11:00 до 19:00, а сувенирные магазины открыты с 10:00 до 20:00.

Входной билет в парк для взрослых стоит 300 рублей, студентам – 150, школьникам – 100, ветеранам ВОВ и детям до семи лет – бесплатно. Экскурсии можно оформить на официальном сайте горного парка.

Летом в парке очень много туристов, поэтому лучше приезжать или в будни, или рано утром. В штольнях весь год температура держится у отметки + 7 градусов, поэтому не стоит забывать тёплые вещи, если хотите туда попасть. Дети до трёх лет на спуск под землю не допускаются.