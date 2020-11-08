Смольный внес изменения в порядок конкурса по благоустройству города

Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что губернатор города Александр Беглов подписал изменения, которые Смольный внес в постановление городского правительства о процедуре награждения победителей конкурса на лучшее благоустройство.

Напомним, что этот конкурс проводится ежегодно. Однако в новом документе появились новые требования, предоставляемые к местным властям. Кроме того, уточнились и технические моменты, а также организационные.

Вдобавок губернатор Петербурга согласовал описание показателей при смотре конкурсных объектов, а также измененный состав комиссии конкурса.