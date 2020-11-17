В Петебурге назвали победителя конкурса "Родной район"

Победителями конкурса «Родной район» стали проекты Красносельского, Колпинского и Калининского районов. Они получат средства из бюджета города, чтобы реализовать свои идеи, сообщили в Смольном.

Красносельский район получит 100 милн руб. на благоустройство береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара. Калининский район проспонсируют 50 млн руб. на развитие пространства «Кванториум-city». Колпинский район за 25 млн руб. будет развивать парк «Зима-Лето» в поселке Металлострой.

Комментируя итоги конкурса, губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что жители города благодаря проектам смогут получить качественное обустройство или творческую студию, в зависимости от потребностей.

Он напомнил, что на выходных посетил благоустроенную набережную реки Охты, о котором писал "Санкт-Петербург.ру". Беглов уточнил, что этот проект также начинался с победы в конкурсе.