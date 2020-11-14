На набережной Охты закончили первый этап обустройства

На юге Красногвардейского района обустроили первый участок набережной реки Охты. Губернатор Александр Беглов, осматривавший объект, назвал его полноценным общественным пространством, где воплощен принцип безбарьерной среды, сообщили в Смольном.

Осуществленный проект был выбран по конкурсу. В нем сохранен природный ландшафт, дорожки проложены там, где ранее были протоптаны гуляющими. Также есть площадки для игр и занятия спортом.

Планируется дальнейшее обустройство территории в рамках единой концепции участка от Невы до Капсюльного моста. Его планируется завершить в 2024 году.

Также набережную Охты облагородили у ЖК «Магнифика» на Магнитогорской улице. Там появились дорожки и площадки.