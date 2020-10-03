Беглов постановил наградить лучших петербургских педагогов

Награды «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» получат множество лучших учителей Петербурга. Об этом распорядился губернатор Александр Беглов в соответствующем постановлении.

Известно, что сто учителей наградят нагрудным знаком, а также премиями в 50 тысяч рублей. Награды будут вручены за вклад в образовательную систему Петербурга. При этом наградят сразу по двум номинациям: «За вклад в развитие художественного и музыкального образования в Санкт-Петербурге» и «За вклад в развитие воспитания и образования в Санкт-Петербурге».

Также в Смольном сообщают о том, что премии от правительства получат еще 60 лучших работников образовательной сферы и педагогов.