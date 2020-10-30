Петербургского школьника наградили за спасение девочки из ледяной полыньи

30 октября, в пятницу, Семен Уваров, пятнадцатилетний школьник из Колпино, был удостоен медали Совета Федерации "За проявленное мужество".

Подросток был награжден за подвиг, который совершил 11 февраля этого года на реке Ижора. Тогда он вытащил на берег девочку и собаку, которые провалились под лед.

30 октября в ходе торжественной церемонии ему вручили награду. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил особую благодарность его родителям, учителям и тренерам. В своей речи он подчеркнул, что город Колпино славится своими героическими традициями.

На церемонии награждения также присутствовали Министр РФ по делам гражданской обороны Евгений Зиничев, член Совета Федерации Андрей Кутепов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.