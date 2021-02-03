Учитель математики из Петербурга вошел в топ-5 педагогов страны

Петербургский учитель математики Иван Меньшиков, вошел в пятерку лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года России — 2020». Итоги конкурса были подведены в Волгограде.

Пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга сообщает, что педагогу из Северной столицы достался Малый хрустальный пеликан. Преподаватель работает в гимназии №166 Центрального района Петербурга.

«Это уже седьмой Малый хрустальный пеликан в копилке нашего города. Петербуржцы не раз входили в пятерку лучших учителей России. Победа в этом году в очередной раз подтверждает, что наша школа – одна из лучших в стране», — отметил губернатор города Александр Беглов.