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Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

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© Фото: Instagram / @idea108ru

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

Ротонда

 

Дом на углу Гороховой улицы и набережной реки Фонтанки с давних пор считается одним из самых мистических мест Петербурга.

По слухам, в прошлом тут собирались масоны, сатанисты проводили свои ритуалы, а в подвале была дверь в четвертое измерение. Это легенды из отдаленного прошлого, а в 1980-е годы в Ротонде тусовались рокеры и другие неформалы. Поговаривали, что на гитарах тут играли Цой и Кинчев.

В парадную дома сейчас просто так не попасть – лишь за символическую плату в сопровождении консьержа. Деньги жильцы дома тратят на благоустройство Ротонды, которая раньше находилась в плачевном состоянии.

Где: Гороховая улица, 57
Фото: Instagram / @pv_kuznetsov, @iuliiav7
 

Аптека Пеля

 

Петербуржцы на протяжении десятилетий рассказывали друг другу, что секреты аптекаря Пеля, который работал на Васильевском острове, охраняли грифоны. Мифические существа, по словам местных жителей, обитали в башне во дворе дома на 7-й линии.

Да и само кирпичное сооружение было непростым. Согласно легенде, Пель создал в башне тайную лабораторию, где превращал ртуть в золото. В наши дни в историческом здании работает не только аптека, но и музей, а также клиника. 

Где: 7-я линия В. О., 16-18
Фото: Instagram / @kseniyashipitsyna, @erova_tata
 

Дворец Зинаиды Юсуповой

 

Дворец на Литейном также известен как «дом Пиковой дамы». И хотя в повести Пушкина упоминался особняк на Малой Морской улице, в городских легендах с мистическим персонажем связывают княгиню Юсупову и, соответственно, ее здание.

Поговаривают, что если долго всматриваться в окна второго этажа особняка, то можно увидеть там старуху, которая встретится с вами взглядом. Этот миф даже сохранился в стихотворении поэта Николая Агнивцева.

Сейчас в здании располагается Институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

Где: Литейный проспект, 42
Фото: Instagram / @carinashishkina, @yyamalovaa
 

Дом Распутина

 

Доходный дом на Гороховой прославился одиозным жильцом – «целителем» Григорием Распутиным. Его квартира сейчас работает как музей.

Говорят, что призрак Распутина до сих пор обитает в коридорах коммуналки. Тем не менее очевидцы, которые якобы видели дух, утверждают, что фантом только следит за порядком в квартире.

Но некоторые жильцы жалуются, что по ночам слышат мужской голос и шаги. Однако вряд ли это действительно призрак мистика, дружившего с Николаем II.

Где: Гороховая улица, 64
Фото: Instagram / @dinaklimova_1705, @maiya_voronkina
 

Дом Стуккей

 

В доме на Казанской недолго жил Николай Васильевич Гоголь. По преданию, в здании обитают приведения. О мистике рассказывал и Осип Пржецлавский, член совета Министерства внутренних дел, живший в эпоху Гоголя. Он описал это в сборнике «Воспоминания».

Историки объясняют легенду тем, что по соседству здесь жили заграничные ремесленники, которые читали детям старые сказки. Правду же не знает никто.

Где: Казанская улица, 39

Фото: citywalls.ru
 

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