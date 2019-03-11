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С 15 по 17 марта в петербургском кинотеатре «Каро 9» пройдет Irish Film Festival

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«Черный 47-й»
© Фото: организаторы мероприятия

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Все фильмы будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.

В Северной столице пройдет фестиваль ирландского кинематографа Irish Film Festival. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Каро».

С 15 по 17 марта в петербургском кинотеатре «Каро 9» в ТРЦ «Варшавский экспресс» зрители смогут увидеть лучшие новинки кинематографа европейской страны, в том числе полнометражные картины, короткий метр и анимацию.

15 марта

 

«Черный 47-й» (Black 47), 19:30 

Триллер с элементами вестерна о мести и справедливости во времена Великого голода 1845-49 гг. с восхитительной актерской игрой Джеймса Фрешвилла, Хьюго Уивинга («Матрица», «Облачный атлас»), Барри Кеогана («Дюнкерк», «Убийство священного оленя»), Стивена Ри («Майкл Коллинз», «V значит Вендетта»), Мо Данфорда (сериалы «Игра Престолов» и «Викинги»). Это первая кинолента о самом важном периоде в истории ирландского народа, о переломном моменте для всей нации. Фильм стал кассовым блокбастером и абсолютным хитом проката в Ирландии.

«Конор МакГрегор: Печально известный», 21:00 

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора знают все, независимо от того, любят ли смотреть кровавые бои. Эта документальная картина повествует о громкой карьере чемпиона UFC.

Его популярность не знает границ, хотя начинал он в полнейшей бедности в Ирландии. Жил в родительcком доме вместе со своей девушкой. У него не было ни денег, ни влиятельных друзей, только абсолютная уверенность в том, что он станет лучшим в мире. Теперь Конор получает огромные гонорары и живет на полную катушку. Однако головокружительные результаты пришли не сразу. Долгие четыре года он шел к заветной цели, творя историю собственными руками – без страха и сомнений.

16 марта

 

«Капитан Мортен и Королева пауков» (Captain Morten and the Spider Queen), 12:00 

Мальчик Мортен волшебным образом уменьшился до крошечных размеров. Чтобы выжить, ему придется пересечь затопленный дом на игрушечной лодке собственного изготовления, сразиться с коварными насекомыми, а в конечном итоге – спасти себя и своего отца от мошенников с паучьей королевой во главе.

«Ирландские серьезные истории» (анимационный короткий метр), 15:00 

Помимо ирландского пересказа «Шинели» Гоголя, который все ждали, в сборник включены фильмы студии Cartoon Saloon, которая в этом году вновь получила номинацию на Оскар. В этот раз номинации удостоился фильм «После полудня», который зрители смогут увидеть в программе фестиваля.

«Майкл внутри» (Michael Inside), 17:00 

Майкл живет на окраине Дублина с дедом. Его отец в тюрьме, а матери давно нет в живых. Парень строит планы на будущее, мечтает о колледже и работе, но это не так просто, когда на тебе стоит метка системы. Фильм расскажет о судьбах простых людей, попавших в жернова жестокой машины общества, вышвыривающей подростков за черту нормальной жизни.

«Сезон измен» (The Delinquent Season), 19:30 

История вращается вокруг двух пар в пригороде Дублина – Джима и Даниэль, Ивонны и Криса. Хотя всё и кажется безоблачно, однажды за общим ужином в отношениях обеих пар обнаруживаются трещины. Насколько хорошо партнёры знают друг друга, и можно ли вообще узнать другого человека по-настоящему?

«Благодать» (Good Favour), 21:30 

Парень из ниоткуда появляется в изолированной строгой католической коммуне. Уникальный авторский взгляд любимицы фестивалей Ребекки Дейли на тему веры, добродетели, и мистики в реальной жизни. Визуальная эстетика кадров и полный загадок сюжет.

17 марта

 

«Харт-метал» (Metal Heart), 15:00 

Две сестры, полные противоположности друг другу – одна хочет сколотить группу в жанре «метал» с нотками джаза, а другая вместо колледжа планирует взять кредит и продолжить развивать свой популярный бьюти-блог. Но не разрушит ли их планы красавчик, вернувшийся в дом по соседству, чтобы следить за больной мамой?

«Дублин Олдскул» (Dublin Oldschool), 17:00 

Молодежь ирландской столицы на драйве, в рейвах и в любви. Начинающий диджей Джейсон возобновляет отношения с братом, пути с которым разошлись уже давно. Но постепенно выясняется, что жизни двух братьев не такие уж и разные.

В главных ролях – Эммет Кирван, известный актер театра, активист, писатель и поэт, а также актриса Шона Керслейк, молодая звезда кино Ирландии, которая приезжала в Москву два года назад с фильмом «Свидание для безумной Мэри».

«Ирландские веселые истории» (короткометражки), 19:30 

Сборник смешных и странных историй из Ирландии. Зритель окунется в магический мир кино и понаблюдает, как Кубрик снимал фильм на изумрудном острове («Кубрик при свечах»), влюбится в домашние растения («Папоротник»), сделает выбор между женой и холодильником («Мама»), и заговорит, наконец, по-человечески («Волна»).

Помимо ирландского пересказа «Шинели» Гоголя, который все ждали, в сборник включены фильмы студии Cartoon Saloon, которая в этом году вновь получила номинацию на Оскар. В этот раз номинации удостоился фильм «После полудня», который зрители смогут увидеть в программе фестиваля.

«Раскопки» (The Dig), 21:00 

Отсидев 15 лет за убийство, Каллахан возвращается в пустой дом и узнает, что отец убитой все это время пытался найти тело своей дочери, уверенный, что убийца закопал ее в торфе недалеко от дома. Кажется, единственный путь избавиться от назойливого старика – помочь в раскопках.

Где: набережная Обводного канала, 118С

Когда: с 15 по 17 марта

Сколько: от 300 рублей

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