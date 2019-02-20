«Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде»: где в Петербурге увидеть работы Леонардо да Винчи

Исследователи называют Леонардо да Винчи «универсальным человеком» или «человеком эпохи Возрождения» (в современности его бы прозвали «эрудитом»). Другими словами, Леонардо не ограничивался одной областью знаний, а интересовался и развивался в разных сферах.

Вот почему да Винчи одновременно: гениальный художник, мыслитель, писатель, музыкант, архитектор, изобретатель и ученый. Он даже изучал строение человеческого глаза. А это очень-очень сложный «механизм».

Жизнь гения окутана тайной и мистикой. Как так вышло, что его изобретения настолько опережали время? Например, испытания парашютов и дельтапланов, выполненных по эскизам Леонардо, подтвердили, что он мог подняться в небо еще в конце 15 века. Помешало только несовершенство материалов того времени. А некоторые его труды ученые смогли продолжить только в 20 веке.

С картина тоже все непросто: исследовали по сей день спорят о подлинности тех или иных произведений да Винчи. Сейчас в Петербурге хранятся аж целых два полотна итальянца (из всего около 15 сохранившихся).

Картины «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в Эрмитаже

Картин с изображением Девы Марии написано так много, что самым известным из них в свое время давали прозвища. «Мадонна Литта», например, названа в честь своего владельца. Картина была написана в 1480-1491 годах и долгое время оставалась в Италии. С 1813 года она находилась в собственности миланской семьи Литта.

В 1864-м герцог Антонио Литта предложил Эрмитажу 44 произведения из фамильного собрания. Директор музея Степан Гедеонов выбрал четыре картины. Они обошлись в 100 тыс. франков. Тогда же Эрмитаж приобрел «Состязание Аполлона и Марсия» Бронзино, «Молящуюся Мадонну» Сассоферрато и «Венеру, кормящую Амура» Лавинии Фонтана.

«Мадонна Литта» прибыла в Россию в плохом состоянии, поэтому ее пришлось не только чистить, но и переложить с доски на холст.

Картина на официальном сайте Эрмитажа

«Мадонна с цветком» или «Мадонна Бенуа», написанная в 1478 году, также называется в честь своего владельца. Эрмитаж приобрел ее у жены архитектора Леонтия Бенуа – Марии Бенуа (урожденная Сапожникова).

Дедушка Марии, Александр Сапожников, приобрел «Мадонну» в 1824 году за 1400 рублей на аукционе после смерти сенатора, президента Берг-коллегии и директора Горного училища Алексея Корсакова. Вероятно, тот привез картину из Италии в 1790-х.

Примечательно, что после смерти Корсакова Эрмитаж купил несколько картин из его коллекции (Милле, Миньяра). Однако «Мадонной» пренебрег. Новый владелец отреставрировал картину, ее сразу перевели с доски на холст.

В России о картине узнали в 1908-м, когда придворный архитектор Леонтий Бенуа выставил работу из коллекции своего тестя, а главный хранитель Эрмитажа Эрнст Липгарт подтвердил ее подлинность.

В 1912 году супруги Бенуа решили продать полотно. Лондонский антиквар Дювин предложил 500 тыс. франков (около 200 тыс. рублей). В России же решение о покупке картины было принято на государственном уровне. Директор Эрмитажа Дмитрий Толстой обратился к Николаю II. Бенуа тоже хотели, чтобы произведение досталось России, и в 1914 году «Мадонна Бенуа» была продана за 150 тыс. рублей. Сумма, кстати, выплачивалась в рассрочку.

Коллекция Эрмитажа «Итальянская живопись XIII—XVIII веков», помимо двух произведений да Винчи, включает в себя работы и других величайших итальянских художников.

Картина на официальном сайте Эрмитажа

Где: Главный музейный комплекс, Большой (Старый) Эрмитаж, 2 этаж, зал 214 (Дворцовая пл., 2)

Когда: понедельник – выходной, вторник, четверг, суббота и воскресенье – с 10:30 до 18:00, среда и пятница – с 10:30 до 21:00

Сколько: взрослый билет от 250 рублей

«Мадонна Литта» (слева) и «Мадонна Бенуа». Фото: С. Рагин / Государственный Эрмитаж

Выставка «Леонардо да Винчи. Эпоха Возрождения» в «Этажах»

В «Этажах» с 23 февраля 2019 года откроется выставка, на которой представят коллекцию репродукций работ Леонардо да Винчи (около 30 картин и рисунков), а также работ его современников-живописцев: Сандро Боттичелли, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти и Тициана Вечеллио (около 40 картин).

Организаторы пишут: «В нашей выставке мы постарались охватить наиболее значимые для эпохи Возрождения произведения и авторов, получивших признание у последующих поколений. С помощью техники “жикле” можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника».

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Есть аудиогид. Для гостей будут действовать экскурсии. На память можно приобрести сувениры.

Официальный сайт выставки

Где: «Лофт Проект Этажи», 5 этаж (Лиговский пр., 74)

Когда: с 23 февраля по 10 апреля с 11:00 до 21:00 (без перерывов и выходных)

Сколько: единый билет – 200 рублей; в составе групповой экскурсии – 400 рублей

Фото: wikipedia.org

Квест «Код да Винчи»

Создатели «Кода да Винчи» хорошо поработали над антуражем и даже воссоздали несколько изобретений гениального изобретателя.

Участникам придется проявить недюжую смекалку и фантазию, чтобы решить все головоломки (всего в игре их 35 штук) и освободить пленника философского камня, замкнув магическую цепь.

Здесь нет пугающих людей в масках и других стрессовых моментов. Это размеренный и вдумчивый квест. Сложность – высокая. Однако сильно не переживайте – заботливые администраторы всегда подскажут, если вы зайдете в тупик.

Игроки в возрасте до 14 лет допускаются для прохождения квеста только со взрослыми. Длительность квеста – 1 час.

Записаться на квест

​Где: Коломенская ул., 42

Когда: ежедневно с 10:30 до 23:00

Сколько: от 400 до 750 рублей

Фото: «Мир Квестов»

Выставка «”Флора” Франческо Мельци. К завершению реставрации»

В Аполлоновом зале Эрмитажа демонстрируется полотно «Флора». Ее автор – ученик да Винчи – Франческо Мельци. Картина поступила в коллекцию музея в середине 19 века и долгое время приписывалась самому Леонардо.

Существует много копий и вариантов этого произведения. Однако «Флора» петербургского Эрмитажа считается эталоном.

Выставка будет работать до 31 марта 2019 года. На ней можно увидеть не только картину Мельци, но и узнать, какие открытия совершили работавшие с холстом реставраторы.

Выставка на официальном сайте Эрмитажа

Где: Главный музейный комплекс, Малый Эрмитаж, 2 этаж, Аполлонов зал (зал 260) (Дворцовая пл., 2)

Когда: понедельник – выходной, вторник, четверг, суббота и воскресенье – с 10:30 до 18:00, среда и пятница – с 10:30 до 21:00

Сколько: взрослый билет от 250 рублей

Фото: vk.com/hermitage_museum