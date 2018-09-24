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Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

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© Фото: Instagram / @katrin13_8848

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

Наравне с дворами-колодцами за звание главного неформального символа Петербурга борются брандмауэры. Это глухие стены, которые значительно выделяются на фоне остальной архитектуры Северной столицы.

«Санкт-Петербург.ру» объясняет, как в городе появились необычные фасады, и рассказывает о семи красивых стенах города на Неве.

История

 

Вопреки распространенной версии, брандмауэры появились до блокады Ленинграда. В народе считали, что глухие стены возникли из-за бомбардировки осажденного города, однако они были в городе задолго до Великой Отечественной войны.

В переводе с немецкого слово «бранд» означает пожар, а «мауэр» – стена. Термин обозначает стену здания, которая больше других защищена от огня.

Технику брандмауэров начали использовать в Петербурге еще в императорскую эпоху. С помощью глухих стен пытались предупредить пожары.

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Здания в Северной столице строили вплотную друг к другу до середины 1730-х годов. Это было небезопасно – огонь мог легко перебрасываться на соседние постройки. После серии крупных пожаров дома начали возводить на расстоянии.

Брандмауэры помогли позднее вернуться к уплотнительной застройке. Глухие стены делали толще, чем остальные стороны зданий. Для строительства использовались огнеупорные материалы. Метод помог сократить число масштабных пожаров в городе на Неве.

Фото: gradpetra.org
 

Неформальная красота

 

В связи с разной высотой зданий брандмауэры выглядывают из-за соседних построек. Специфика застройки Петербурга привела к появлению большого количества полностью глухих стен, которые привлекают внимание своим необычным видом.

Брандмауэры со временем превратились в один из символов Северной столицы. Неоднозначная эстетическая ценность стала причиной спора жителей Петербурга, историков и властей.

На глухих стенах, особенно в 21 веке, стали часто появляться различные изображения. Уличные художники пытаются преобразить вид фасадов, поэтому не просто расписывают брандмауэры надписями, и изображают сцены из книг или виды других городов.

Большая часть брандмауэров принадлежит историческим зданиям, на которых закон запрещает что-либо рисовать. В связи с этим граффити редко появляются в центре города. Несмотря на это, художники иногда нарушают закон, делая это настолько искусно, что их работы остаются на стенах.

Фото: Алексей Шишкин
 

Мемориал в честь героической обороны полуострова Ханко

 

На стене бывшего доходного дома на улице Пестеля вскоре после Великой Отечественной войны появилась табличка, посвященная защитникам полуострова Ханко. На нем располагалась военно-морская база Балтийского флота СССР.

Барельеф с морскими символами и именами разместился на высоте четырех этажей. Стену оформили в стиле Пантелеймоновской церкви, расположенной напротив. Храм был построен в XVIII веке в честь победы над шведским флотом у Ханко, который в прошлом назывался Гангутом.

Где: улица Пестеля, 11
Фото: Instagram / @elii_spb, @shakipesh
 

Колизей

 

В одном из дворов центра Петербурга изображен римский Колизей. Вокруг граффити нахордятся настоящие ветви плюща, а рядом стоит фонтанчик. Атмосферу Италии дополняет апельсиновое дерево.

Против граффити выступали чиновники из районной администрации. Несмотря на их недовольство, местные жители убедили оставить рисунок Колизея.

Где: Итальянская улица, 29

Фото: didja2016 / photonomy.ru
 

«Дворик космонавтов»

 

Один из дворов на Петроградской стороне украшают изображения знаменитых деятелей, связанных с небом и космосом. На стене дома №22 по Пионерской улице запечатлены Юрий Гагарин, Валерий Чкалов, Александр Можайский, Сергей Королев и Константин Циолковский. На брандмауэре также изображена карта созвездий.

Где: Пионерская улица, 22
Фото: Instagram / @brandnik
 

«Алые паруса»

 

В Северной столице не могло не появиться граффити с «Алыми парусами» Александра Грина. Символ одноименного праздника выпускников появился на одном из домов по Лиговскому проспекту неподалеку от станции метро «Обводный канал».

«Алые паруса» расположились на площади 280 кв. м. Во дворе дома любят вручать аттестаты для учеников школ, расположенных поблизости.

Где: Лиговский проспект, 183Б

 
Фото: Instagram / @lilac_void, @seta.as
 

«Маленький Париж»

 

В Красногвардейском районе можно увидеть Эйфелеву башню. Ее изображение нанесено на один из брандмауэров на улицу Молдагуловой.

Символ Парижа исполнен в духе импрессионизма, течения в искусстве, зародившегося во Франции. Изображение особенно заметно в пасмурные дни, выделяясь своей яркостью.

Где: улица Молдагуловой, 3

Фото: suhobskaya.ru
 

Даниил Хармс

 

Граффити в честь петербургского писателя Хармса появилось на улице Маяковского в 2016 году. Изображение разместили на угловой стене дома №11, в котором жил литератор.

Портрет Хармса неоднозначно восприняли в обществе. Администрацию Центрального района просили закрасить рисунок, хотя часть петербуржцев поддержала инициативу художников. Изображение до сих пор держится на стене.

Где: улица Маяковского, 11
Фото: Instagram / @ldinka_v_bokale, @gorchakofa
 

«Дуализм»

 

В августе 2018 года каллиграф Покрас Лампас расписал внутреннюю стену здания на набережной канала Грибоедова. Работа стала самым большим произведением художника в Петербурге. Ее площадь составила 250 кв. м.

По словам Покраса, из-за законов в Северной столице сложно легально заниматься уличным искусством, особенно в центре города. Он отметил, что его работа заняла всего семь дней.

Где: набережная канала Грибоедова, 18-20
Фото: Instagram / @19tones 

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