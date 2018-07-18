Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

«Мама на даче»

В семейных ресторанах «Мама на даче» подают классическую окрошку на квасе. В ее состав входят традиционные ингредиенты вроде картофеля, редиса и колбасы, а вместо обычных яиц в нее добавляют перепелиные.

Помимо окрошки, можно заказать блюда домашней кухни, в том числе блины, омлет или винегрет. В барной карте есть фирменные настойки, а одним из самых популярных безалкогольных напитков стал чай в самоваре, который подают с медом и вареньем.

По выходным в ресторанах звучит живая музыка. Посетители с детьми могут оставить юных гостей в детском уголке, где проводят занимательные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 88; улица Бабушкина, 17

Сколько: средний чек – 700 рублей

Фото: Instagram / @foodie_love_germany

«Барслона»

Бары с оригинальным названием специализируются на испанской кухне, поэтому в меню одним из главных летних блюд считается гаспачо. Это холодный суп на основе томатов из перетертых в пюре овощей.

Порции в «Барслона» большие и сытные, несмотря на то, что гаспачо – легкое блюдо. К нему в добавок идут огурцы, красный лук и сухарики из белого хлеба.

Фирменное блюдо бара – тапас, популярная в Испании закуска, которую едят как самостоятельное блюдо или подают к пиву. Тапас бывают с различными начинками на любой вкус, в том числе и вегетарианские.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 26; Большая Конюшенная улица, 1; Думская улица, 1

Когда: ежедневно с 12:00 до 06:00

Сколько: средний чек – 1500 рублей

Фото: pixabay.com

«Счастье»

Освежиться в «Счастье» можно холодным свекольником. Летний борщ с домашней говядиной пастрами и копченой сметаной обойдется в 290 рублей.

В жаркое время года в кафе также подают пасту из кабачков с жареными креветками и кедровыми орешками, воздушный мусс из козьего сыра с попкорном и поджаренным зерновым хлебом и другие легкие блюда.

Утолить жажду можно березовым лимонадом или сангрией на белом вине, а на сладкое взять спелую черешню с ванильным соусом.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 15-17

Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 01:00, в пятницу с 09:00 до 03:00, в субботу с 10:00 до 03:00, в воскресенье с 10:00 до 01:00

Сколько: средний чек – 1200 рублей

Фото: belly-joy.com

«МамаLыга»

Кавказские блюда славятся своей сытностью, но есть и легкие летние супы, приготовленные на грузинском йогурте мацони. Один из самых популярных вариантов – «Суп от бабушки Надэ» со свежими овощами, который полезен большим количеством витаминов и утоляет жажду.

Не зависимо от времени суток и сезона можно попробовать освежающий айран, несколько видов пхали, сытную бастурму и сациви, пикантную долму и лобио. Шашлыки представлены в самом разном виде – в том числе и без мяса.

Ресторан расположен напротив колоннады Казанского собора, поэтому поход в «МамаLыга» будет приятен не только для желудка, но и для глаз.

Официальный сайт

Где: Казанская улица, 2

Когда: с понедельника по пятницу с 0:00 до 01:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 01:00

Сколько: средний чек – 1500 рублей

Фото: cultura.menu

«Сеновал»

Сеть трактиров предлагает посетителям очень густую окрошку, которой можно утолить и жажду, и голод. В нее добавляют горчицу и хрен, создающие необычный вкус.

В «Сеновале» по будням подают бизнес-ланчи, и каждый день его содержимое меняется. В меню также есть роллы, пицца, бутерброды, шаверма, пиво и большое количество коктейлей.

Интерьер трактиров представлен в духе таверны, что отлично подходит демократичным ценам. Деревянные скамейки и столы создают уютную обстановку.

Официальная страница

Где: набережная реки Мойки, 82

Когда: ежедневно с 11:30 до 23:30

Сколько: средний счет – 800 рублей

Фото: foxanddeer.com