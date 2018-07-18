Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

«Мама на даче»
В семейных ресторанах «Мама на даче» подают классическую окрошку на квасе. В ее состав входят традиционные ингредиенты вроде картофеля, редиса и колбасы, а вместо обычных яиц в нее добавляют перепелиные.
Помимо окрошки, можно заказать блюда домашней кухни, в том числе блины, омлет или винегрет. В барной карте есть фирменные настойки, а одним из самых популярных безалкогольных напитков стал чай в самоваре, который подают с медом и вареньем.
По выходным в ресторанах звучит живая музыка. Посетители с детьми могут оставить юных гостей в детском уголке, где проводят занимательные мастер-классы.
Где: Невский проспект, 88; улица Бабушкина, 17
Сколько: средний чек – 700 рублей
Фото: Instagram / @foodie_love_germany
«Барслона»
Бары с оригинальным названием специализируются на испанской кухне, поэтому в меню одним из главных летних блюд считается гаспачо. Это холодный суп на основе томатов из перетертых в пюре овощей.
Порции в «Барслона» большие и сытные, несмотря на то, что гаспачо – легкое блюдо. К нему в добавок идут огурцы, красный лук и сухарики из белого хлеба.
Фирменное блюдо бара – тапас, популярная в Испании закуска, которую едят как самостоятельное блюдо или подают к пиву. Тапас бывают с различными начинками на любой вкус, в том числе и вегетарианские.
Где: улица Рубинштейна, 26; Большая Конюшенная улица, 1; Думская улица, 1
Когда: ежедневно с 12:00 до 06:00
Сколько: средний чек – 1500 рублей
Фото: pixabay.com
«Счастье»
Освежиться в «Счастье» можно холодным свекольником. Летний борщ с домашней говядиной пастрами и копченой сметаной обойдется в 290 рублей.
В жаркое время года в кафе также подают пасту из кабачков с жареными креветками и кедровыми орешками, воздушный мусс из козьего сыра с попкорном и поджаренным зерновым хлебом и другие легкие блюда.
Утолить жажду можно березовым лимонадом или сангрией на белом вине, а на сладкое взять спелую черешню с ванильным соусом.
Где: улица Рубинштейна, 15-17
Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 01:00, в пятницу с 09:00 до 03:00, в субботу с 10:00 до 03:00, в воскресенье с 10:00 до 01:00
Сколько: средний чек – 1200 рублей
Фото: belly-joy.com
«МамаLыга»
Кавказские блюда славятся своей сытностью, но есть и легкие летние супы, приготовленные на грузинском йогурте мацони. Один из самых популярных вариантов – «Суп от бабушки Надэ» со свежими овощами, который полезен большим количеством витаминов и утоляет жажду.
Не зависимо от времени суток и сезона можно попробовать освежающий айран, несколько видов пхали, сытную бастурму и сациви, пикантную долму и лобио. Шашлыки представлены в самом разном виде – в том числе и без мяса.
Ресторан расположен напротив колоннады Казанского собора, поэтому поход в «МамаLыга» будет приятен не только для желудка, но и для глаз.
Где: Казанская улица, 2
Когда: с понедельника по пятницу с 0:00 до 01:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 01:00
Сколько: средний чек – 1500 рублей
Фото: cultura.menu
«Сеновал»
Сеть трактиров предлагает посетителям очень густую окрошку, которой можно утолить и жажду, и голод. В нее добавляют горчицу и хрен, создающие необычный вкус.
В «Сеновале» по будням подают бизнес-ланчи, и каждый день его содержимое меняется. В меню также есть роллы, пицца, бутерброды, шаверма, пиво и большое количество коктейлей.
Интерьер трактиров представлен в духе таверны, что отлично подходит демократичным ценам. Деревянные скамейки и столы создают уютную обстановку.
Где: набережная реки Мойки, 82
Когда: ежедневно с 11:30 до 23:30
Сколько: средний счет – 800 рублей