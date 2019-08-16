Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

Устрицы – знаменитый деликатес, который или любят, или терпеть не могут. Особую популярность моллюски набрали в последние несколько лет.
В прошлом на протяжении многих веков существовало правило буквы Р. Оно гласило, что устрицы можно есть только в месяцы, в которых есть эта согласная, то есть с сентября по апрель.
Раньше такое правило действительно было важным. В тёплое время года устрицы было сложно транспортировать при нужной температуре, поэтому они портились. Сейчас технологии позволяют без проблем доставлять моллюсков в любые уголки мира.
Тем не менее летом устрицы действительно могут менять вкус, потому что они выделяют особое вещество. Однако такое в основном происходит только с дикими устрицами, а в большинстве случаев в ресторанах подают морепродукты с ферм.
«Если вы покупаете устриц, которых выращивают в чистой воде и с которыми правильно обращаются, то нет никаких проблем – можно есть в любое время года», – цитирует The New York Times специалиста Дональда Меритта из Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда.
Так что попробовать устрицы без проблем можно в любом месяце и практически в любом городе. В том числе и в Петербурге.
«Ателье Tapas & Bar»
Как следует из названия, «Ателье» специализируется на тапас. Это закуска, корни которой тянутся из Испании.
Но меню бара этим не ограничивается. По утрам в «Ателье» готовят завтраки с яйцами или творогом, а в другое время подают мупы, севиче, цыплёнка и другие блюда, в том числе морепродукты.
Устрицы здесь можно отведать только по четвергам. Но это не мешает зайти в любой день недели ради бокала хорошего вина и приятной атмосферы.
Где: Лахтинская улица, 8
Когда: с понедельника по четверг с 09:30 до 00:00, в пятницу с 09:30 до 01:00, в субботу с 10:30 до 01:00, в воскресенье с 10:30 до 00:00
Сколько: средний счёт – 1500 рублей
Instagram / @larafomina, @atelier_tapasbar
Jérôme
Ресторан у станции метро «Адмиралтейская» входит в холдинг Арама Мнацаканова, одного из самых известных рестораторов страны.
В Jerome любят экспериментировать с техниками приготовления блюд. Например, пряные травы выращивают в зале ресторана.
Одни устрица в Jerome стоит 390 рублей. Среди деликатесов есть пармезан, выдержанный 108 месяцев, сицилийские анчоусы и фермерский сыр.
Где: Большая Морская улица, 25
Когда: ежедневно с 09:00 до 00:00
Сколько: средний счёт – 1200 рублей
Фото: Instagram / @jerome_restaurant
Сharlie
Гастрономическое кафе порадует всех любителей авторской кухни. За еду здесь отвечает шеф-повар Юрий Манчук, совладелец Charlie.
Ценителям мяса стоит обратить внимание на свиные ребра BBQ, сладкоежкам – на шоколадный ганаш, а гурманам – на устрицы. Их подают по четвергам.
Также в меню есть сезонные позиции. Летом подают гаспачо, свекольную окрошку и ризотто с лисичками и мороженым из грибов.
Где: набережная канала Грибоедова, 54
Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00
Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @charlierestaurant
La Perla Fish House
Рыбный ресторан в 2019 году отметил 20-летие. Интерьер La Perla Fish House отсылает к морской тематике.
В ресторане большой выбор устриц, как из России, так и из Франции и Японии. Самая дешёвая обойдётся в 170 рублей, а за наиболее дорогую придётся отдать 530 рублей. Дюжина дальневосточных устриц стоит 1200 рублей.
А ещё – мидии, моллюски, креветки, икра, кальмар, раки, гребешки и другие дары моря.
Где: улица Марата, 54
Когда: с понедельника по субботу с 12:00 до 00:00, в воскресенье с 13:00 до 00:00
Сколько: средний счёт – 1700 рублей
Фото: vk.com/laperlaspb
Seafood Bar & Shop
В ресторане на Парадной улице работает аквасистема на 7 тыс. литров. Из неё берут живую рыбу и другие морепродукты.
Конечно, в Seafood отличный выбор устриц и других деликатесов. Также есть суши, лосось, гребешки и десятки других позиций.
Обеспеченные гурманы могут купить сет из омаров на две персоны. Набор из трёх блюд обойдётся в 13 тыс. рублей.
Где: Парадная улица, 3
Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00
Сколько: средний счёт – 2200 рублей
Фото: Instagram / @seafood_bar_spb
Porto Maltese
Porto Maltese – сеть ресторанов в разных частях Петербурга. Два из них работают в самом центре, а ещё один – в «Ленэкспо».
Дальневосточные устрицы строят 280 рублей за 100 граммов, а новозеландские и «белый жемчуг» – почти в три раза дороже.
Почти все меню Porto Maltese состоит из морепродуктов, но есть и другая еда. Например, куриное филе или свинина.
Где: набережная реки Фонтанки, 81; Невский проспект, 174; Большой проспект В. О., 103, к. 7
Когда: расписание можно узнать на официальном сайте
Сколько: средний счёт – 2000 рублей
Фото: Instagram / @portomaltesespb
Port
Один из наиболее демократичных рыбных ресторанов Петербурга расположен на Петроградской стороне. Здесь делают акцент на горячих блюдах и закусках.
Устрицы стоят от 350 рублей за штуку. Также из можно приобрести на большой тарелке морепродуктов вместе с камчатским крабом и магаданскими креветками. Такое удовольствие обойдётся в 6,5 тыс. рублей.
Где: Большая Монетная улица, 16
Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00
Сколько: cредний счёт – 1300 рублей