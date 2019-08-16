Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

Устрицы – знаменитый деликатес, который или любят, или терпеть не могут. Особую популярность моллюски набрали в последние несколько лет.

В прошлом на протяжении многих веков существовало правило буквы Р. Оно гласило, что устрицы можно есть только в месяцы, в которых есть эта согласная, то есть с сентября по апрель.

Раньше такое правило действительно было важным. В тёплое время года устрицы было сложно транспортировать при нужной температуре, поэтому они портились. Сейчас технологии позволяют без проблем доставлять моллюсков в любые уголки мира.

Тем не менее летом устрицы действительно могут менять вкус, потому что они выделяют особое вещество. Однако такое в основном происходит только с дикими устрицами, а в большинстве случаев в ресторанах подают морепродукты с ферм.

«Если вы покупаете устриц, которых выращивают в чистой воде и с которыми правильно обращаются, то нет никаких проблем – можно есть в любое время года», – цитирует The New York Times специалиста Дональда Меритта из Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда.

Так что попробовать устрицы без проблем можно в любом месяце и практически в любом городе. В том числе и в Петербурге.

«Ателье Tapas & Bar»

Как следует из названия, «Ателье» специализируется на тапас. Это закуска, корни которой тянутся из Испании.

Но меню бара этим не ограничивается. По утрам в «Ателье» готовят завтраки с яйцами или творогом, а в другое время подают мупы, севиче, цыплёнка и другие блюда, в том числе морепродукты.

Устрицы здесь можно отведать только по четвергам. Но это не мешает зайти в любой день недели ради бокала хорошего вина и приятной атмосферы.

Официальная страница

Где: Лахтинская улица, 8

Когда: с понедельника по четверг с 09:30 до 00:00, в пятницу с 09:30 до 01:00, в субботу с 10:30 до 01:00, в воскресенье с 10:30 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1500 рублей

Instagram / @larafomina, @atelier_tapasbar

Jérôme

Ресторан у станции метро «Адмиралтейская» входит в холдинг Арама Мнацаканова, одного из самых известных рестораторов страны.

В Jerome любят экспериментировать с техниками приготовления блюд. Например, пряные травы выращивают в зале ресторана.

Одни устрица в Jerome стоит 390 рублей. Среди деликатесов есть пармезан, выдержанный 108 месяцев, сицилийские анчоусы и фермерский сыр.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 25

Когда: ежедневно с 09:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1200 рублей

Фото: Instagram / @jerome_restaurant

Сharlie

Гастрономическое кафе порадует всех любителей авторской кухни. За еду здесь отвечает шеф-повар Юрий Манчук, совладелец Charlie.

Ценителям мяса стоит обратить внимание на свиные ребра BBQ, сладкоежкам – на шоколадный ганаш, а гурманам – на устрицы. Их подают по четвергам.

Также в меню есть сезонные позиции. Летом подают гаспачо, свекольную окрошку и ризотто с лисичками и мороженым из грибов.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 54

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @charlierestaurant

La Perla Fish House

Рыбный ресторан в 2019 году отметил 20-летие. Интерьер La Perla Fish House отсылает к морской тематике.

В ресторане большой выбор устриц, как из России, так и из Франции и Японии. Самая дешёвая обойдётся в 170 рублей, а за наиболее дорогую придётся отдать 530 рублей. Дюжина дальневосточных устриц стоит 1200 рублей.

А ещё – мидии, моллюски, креветки, икра, кальмар, раки, гребешки и другие дары моря.

Официальный сайт

Где: улица Марата, 54

Когда: с понедельника по субботу с 12:00 до 00:00, в воскресенье с 13:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1700 рублей

Фото: vk.com/laperlaspb

Seafood Bar & Shop

В ресторане на Парадной улице работает аквасистема на 7 тыс. литров. Из неё берут живую рыбу и другие морепродукты.

Конечно, в Seafood отличный выбор устриц и других деликатесов. Также есть суши, лосось, гребешки и десятки других позиций.

Обеспеченные гурманы могут купить сет из омаров на две персоны. Набор из трёх блюд обойдётся в 13 тыс. рублей.

Официальный сайт

Где: Парадная улица, 3

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 2200 рублей

Фото: Instagram / @seafood_bar_spb

Porto Maltese

Porto Maltese – сеть ресторанов в разных частях Петербурга. Два из них работают в самом центре, а ещё один – в «Ленэкспо».

Дальневосточные устрицы строят 280 рублей за 100 граммов, а новозеландские и «белый жемчуг» – почти в три раза дороже.

Почти все меню Porto Maltese состоит из морепродуктов, но есть и другая еда. Например, куриное филе или свинина.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 81; Невский проспект, 174; Большой проспект В. О., 103, к. 7

Когда: расписание можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счёт – 2000 рублей

Фото: Instagram / @portomaltesespb

Port

Один из наиболее демократичных рыбных ресторанов Петербурга расположен на Петроградской стороне. Здесь делают акцент на горячих блюдах и закусках.

Устрицы стоят от 350 рублей за штуку. Также из можно приобрести на большой тарелке морепродуктов вместе с камчатским крабом и магаданскими креветками. Такое удовольствие обойдётся в 6,5 тыс. рублей.

Официальный сайт

Где: Большая Монетная улица, 16

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: cредний счёт – 1300 рублей

Фото: Instagram / @port2.0