Стали известны самые популярные в России продукты

«Яндекс» проанализировал статистику поисковых запросов пользователей, которые связаны с приготовлением пищи.



Чаще всего поисковая система получает запросы о рецептах со словами «курица» или «куриный» — более 765 тыс. запросов еженедельно. Чаще россияне ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. На втором месте — картошка, а на третьем — мясо.



В двадцатку самых популярных продуктов также вошли капуста, творог, молоко, ​рыба и яйца. На последнем месте — печень. Среди самых популярных блюд — салат (чаще всего ищут «Цезарь»), торт (из печенья и «Наполеон»), и суп (грибной и с фрикадельками).



Исследования показали, что кулинарные предпочтения жителей России зависят от времени года. В феврале россияне чаще ищут рецепты блинов, в апреле ищут пасхальные рецепты, а в мае — домашнего мороженого и окрошки.



Запросы зависят и от региона. В Мордовии чаще всего идут грибы и ягоды: рыжики, грузди, лисички, подберезовики и смородина. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах часто интересуются рыбой. Рецепты с кальмаром чаще всего ищут жители Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области и Еврейской автономной области.



В Москве и Московской области чаще интеерсуются карбонарой, в Екатеринбурге, Челябинске и Удмуртии готовят хреновину, в Калининградской области и в республике Карелия — ликер, а в Камчатском крае — роллы.