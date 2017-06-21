Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

«Камчатка»

Бывшая угольная котельная — одно из самых известных мест паломничества фанатов Виктора Цоя. Здесь музыкант работал кочегаром с 1986 по 1988 годы.

Рядом со входом в клуб-музей «Камчатка» разместился барельеф Виктора Цоя и «стена памяти», исписанная поклонниками. Внутри котельной частично сохранился антураж: топка одного из трех котлов, манометр, инструменты кочегаров, маленькое оконце, которое они открывали, чтобы глотнуть свежего воздуха.

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Фото: fotokto.ru

Где: клуб-музей «Камчатка» - улица Блохина, 15

Сквер на Стремянной

Этот сквер - один из самых интересных в истории ленинградского андеграунда. Здесь часто собирались тусовки рок-музыкантов, художников и поэтов. Позже здесь снимали несколько фильмов, в том числе и «Йя-Хха», в котором сыграл Цой. Скверик несколько раз хотели уничтожить (был проект по строительству на этом месте гостиницы), но местные жители его отстояли.

Фото: petersburglike.ru

Где: улица Стремянная, 11

Ленинградский рок-клуб

В 80-х годах Ленинградский рок-клуб, располагавшийся по адресу ул. Рубинштейна, дом 13, не был тем типичным рок-клубом, какие существовали тогда на Западе. Он скорее был похож на своего рода смесь ДК (с залом на 200 мест) с Союзом композиторов со своей системой членства

«Я помню, как прошел первый концерт группы "Кино" в рок-клубе, - вспоминает муыкант Юрий Каспарян, который раньше играл в этом коллективе. - Отзывы на него давали самые противоречивые, в основном отрицательные. Тогда общество очень интересовалось музыкой, и критиков было даже больше, чем музыкантов. Тем не менее рок-клуб помог нам, да и не только нам. Благодаря нему стали возможными открытые выступления. Когда он появился, все радовались, что можно будет немножко поиграть. Попасть туда было очень непросто, нам назначали прослушивание перед каждым фестивалем!».

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Позже звезды эпохи перестройки выступили в Ленинградском рок-клубе на фестивале в 1984 году. И сразу же стали лауреатами.

После этого легендарный коллектив еще ни раз блистал на сцене Ленинградского рок-клуба.

Фото: ЯПлакалъ

Где: улица Рубинштейна, 13

Парк «Тихий отдых»

В парке на Каменном острове Виктор Цой работал резчиком по дереву. До этого летнюю практику он проходил в Пушкине — ремонтировал монархические потолки. Эту работу пришлось бросить — руки музыканта были разъедены известковой краской, из-за пыли Виктор чувствовал себя плохо. Он решил найти работу поспокойнее и устроился резчиком парковой скульптуры.

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Цой создал в парке несколько резных деревянных скульптур. Например, медведя с балалайкой и льва. Но в 2012 году они пропали. Скорее всего, их кто-то забрал к себе.

Фото: KudaGo.com

Где: станция метро «Черная речка», Каменный остров

Дом со шпилем

Здание, выполненное в стиле знаменитого сталинского ампира, считалось в 1960—1970-е годы элитным жильем. Именно в этом доме, в проходной комнате, Цой провел детство. Его родители переехали оттуда только в 90-е. Фанаты музыканта утверждают, что квартира Виктора находилась на лестнице №1.

Фото: peterburg.center

Где: угол Московского проспекта и улицы Бассейной

Граффити-портрет

Огромный портрет Виктора Цоя, выполненный художниками группы HoodGraff, появился в 2014 году. Руководитель проекта Арти Бурж отмечал тогда, что команда решила нарисовать музыканта, поскольку Цой — «один из людей, изменивших мир к лучшему

Между тем администрация Центрального района заявила о намерении закрасить граффити. Но Смольный выступил против — изображение удалось спасти.

Фото: etovidel.net

Где: между домами на улице Восстания, 8 и Маяковского, 5

Могила Виктора Цоя

Цоя похоронили 19 августа 1990 года — проститься с певцом пришли тысячи фанатов.

Что бы легко найти, где похоронен Цой, от входа на Богословское кладбище нужно идти прямо по Выборгской аллее. В конце аллеи будет видна небольшую церквушку. Дойдя до церкви, нужно свернуть влево и идти по Братской дороге. Пройдя около ста метров, можно увидеть могилу Цоя.

На Богословском кладбище, недалеко от могилы легенды русского рока, похоронены также его жена Марьяна Цой и мать Валентина Цой.

Фото: kinomannia.ru

Где: Богословское кладбище - проспект Мечникова, 31