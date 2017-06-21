К 55-летию Цоя «Яндекс» выпустил клип «Звезда по имени Солнце»

Накануне, 20 июня,, «Яндекс» опубликовал видеотрибьют #нашевсе, приурочив его к 55-летию Виктора Цоя. В клипе зашифрованы строчки из песен «Группа крови», «Пачка сигарет», «Видели ночь».

Пятиминутный ролик снят одним дублем. «В клипе есть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве одного из персонажей до алюминиевых огурцов», — сообщают атворы видео.

В съемках приняли участие жители Северной столицы.

Общее время прослушивания песен Виктора Цоя на «Яндекс.Музыке» превысило 1000 лет.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.