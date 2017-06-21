В метро Петербурга устроили акцию к 55-летию Цоя

В метро Петербурга 21 июня устроили акцию к 55-летию музыканта Виктора Цоя. Несколько студентов проехали с плакатами с цитатами из песен группы «Кино».

Необычную акцию придумал генеральный продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк. 7 июля в рамках открытия фестиваля состоится концерт проекта Симфоническое «КИНО», билеты на который до 25 июня можно приобрести по специальной цене.

Также сегодня к юбилею Цоя «Яндекс» выпустил клип «Звезда по имени Солнце». Кавер-версию песни исполнили десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов.

Фото: Евгения Анисимова