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В метро Петербурга устроили акцию к 55-летию Цоя

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© Фото: Евгения Анисимова
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    Несколько студентов проехали с плакатами с цитатами из песен группы «Кино».

    В метро Петербурга 21 июня устроили акцию к 55-летию музыканта Виктора Цоя. Несколько студентов проехали с плакатами с цитатами из песен группы «Кино».

    Необычную акцию придумал генеральный продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк. 7 июля в рамках открытия фестиваля состоится концерт проекта Симфоническое «КИНО», билеты на который до 25 июня можно приобрести по специальной цене.

    Также сегодня к юбилею Цоя «Яндекс» выпустил клип «Звезда по имени Солнце». Кавер-версию песни исполнили десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов.

    Фото: Евгения Анисимова

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