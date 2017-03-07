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Топ-5 выходцев Ленинградского рок-клуба

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© Фото: lovlya-ryby.ru

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Во вторник, 7 марта, известному Ленинградскому рок-клубу исполняется 36 лет. "Санкт-Петербург.ру" вспомнил те группы, которые стали популярны благодаря выступлениям именно на его площадке.

В 80-х годах Ленинградский рок-клуб, располагавшийся по адресу ул. Рубинштейна, дом 13, не был тем типичным рок-клубом, какие существовали тогда на Западе. Он скорее был похож на своего рода смесь ДК (с залом на 200 мест) с Союзом композиторов со своей системой членства. Во главе клуба стоял избранный музыкантами совет, в клубе также был свой устав и статус. 

 

"Пикник"

 

Эта рок-группа принимала участие в самом первом концерте тогда еще "ЛенКлуба Любителей музыки" , который состоялся 7 марта 1982 года. Вместе с ним на сцену в тот вечер вышли группы "Россияне", "Мифы" и "Зеркало". Тогда коллективу было всего три года, а его вокалистом был Алексей Добычин, уже давно покинувший группу.

Спустя два года, на первом фестивале рок-клуба "Пикнику" удалось получить лишь диплом III степени «за удачные композиционные решения».

Фото: piknik.info
 

Через год коллектив и вовсе оказался без грамот и больше не участвовал в фестивалях рок-клуба.

 

"Аквариум"

 

Больше, чем "Пикнику" на первом фестивале Ленинградского рок-клуба повезло группе "Аквариум" - она получила диплом II степени «за поиск новых выразительных средств в рок-музыке» уступив лишь коллективу "Мануфактура".

Но вернемся чуть раньше. За месяц до открытия клуба, участники группы "Аквариум", также как и музыканты из 12-ти других рок-коллективов Петербурга, приняли участие в собрании по поводу открытия будущей концертной площадки.

По словам очевидцев, сохранился протокол этого заседания, на котором, по всем законам существования общественных организаций в СССР, (а статус рок-клуба был именно такой) разрабатывалась структура клуба, выбирался первый состав совета, предлагались варианты выработки устава, решалось, чем клуб будет заниматься и кто сможет быть его членом.

Старейшая рок-группа "Аквариум" существует до сих пор. Последний их альбом "Собачий вальс" был выпущен в прошлом 2016 году.

  

ДТТ

 

Несмотря на то, что корни этой группы уходят в Башкирию, истинная популярность к музыкантам группы ДДТ пришла в Ленинграде. В обновленном составе дебют коллектива происходит 23 января 1987 года на сцене Ленинградского Рок-клуба на концерте, посвящённому памяти лидера группы "Россияне" Георгия Ордановского.

На V фестивале Ленинградского рок-клуба в июне 1987 года, выступая предпоследней, перед «Аквариумом», ДДТ становится его главным открытием и получает специальный приз «за мощь».

Уже летом следующего 1988 года группа выступила на VI Ленинградском фестивале и едет с первым концертным туром по стране.

Фото: albisoara.ru
 

"Кино"

 

Звезды эпохи перестройки впервые выступили в Ленинградском рок-клубе на фестивале в 1984 году. И сразу же стали лауреатами.

После этого легендарный коллектив еще ни раз блистал на сцене Ленинградского рок-клуба.

 

"Алиса"

 

Так же, как и "Кино", "Алиса" дебютировали на сцене Ленинградского рок-клуба на фестивале в 1984 году. Но тогда они не получили диплома.

Музыканты "Алисы" не сдавались и стали лауреатами конкурса в следующем, 1995 году. Кстати, тогда группа "Кино" удостоилась лишь дополнительного приза «за артистизм».

"Алиса" же продолжила принимать участие в фестивале до 1987 года.

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