"Вим-Авиа" полностью возобновит полеты чартеров к 4 октября. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

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"В первую очередь мы ставим задачу вывезти около 40 тыс. людей из-за границы. Депутаты, кроме того, рекомендуют создать резервный фонд при министерстве транспорта, чтобы "министр мог в первую очередь обеспечить транспортировку пассажиров, а там, где пассажиры находятся в аэропортах более четырех часов, обеспечить питанием", - рассказал глава комитета.

В нижней палате хотят получить информацию из первых рук, также добавил Москвичев. На сегодняшнем пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос о приглашении в нижнюю палату парламента представителей Минтранса РФ и Росавиации для обсуждения ситуации с проблемной авиакомпанией.

По последним данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "Вим-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах "застряли" 1,55 тыс. туристов. Кроме того, за границей и в разных городах России остаются и экипажи "Вим-Авиа".

"В Анталье третий день сидят более 50 сотрудников, также экипажи остались в Китае, Бельгии, Испании и городах России. У компании нет денег, чтобы вывезти своих сотрудников, у самих сотрудников также финансовые трудности, так как им не платят зарплату уже более двух месяцев", – цитирует "Фонтанка.ру" представителя летного состава "Вим-Авиа".

По словам источника издания в авиакомпании, предполагается, что экипажи вернутся домой на самолетах других российских перевозчиков. "Возникла путаница. Как это бывает, пилоты и бортпроводники менялись, и непонятно, кто куда улетел. Сейчас собираем всю информацию, экипажи связываются с офисом. Идет подсчет, пока выходит, что в разных аэропортах находится около 100 пилотов и бортпроводников. Это пока без учета техников и инженеров. Большинство из них находятся в Китае, также Турция и разные города России. Много наземного персонала было в Анталье, по ним пока нет информации", - рассказал источник.

Ко всему прочему сегодня "Вим-Авиа" обратилась к властям РФ с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива, пишет РИА "Новости". Источник агентства заявил, что перевозчик просит госгарантии на сумму 800-840 млн рублей.

Сейчас чартерные рейсы "Вим-Авиа" полностью прекращены, Росавиация ведет проверку компании (ее результаты обещают объявить в начале следующей недели), а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". При всем этом пассажиры продолжают более суток ждать своих рейсов в аэропортах.