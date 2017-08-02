Конвой членов «банды ГТА» сократили вопреки инструкции

Пятерых членов «банды ГТА», устроивших перестрелку в Мособлсуде, согласно служебной инструкции МВД, должны были сопровождать не двое, а как минимум десять конвоиров. Об этом сообщает РБК.

В инструкции, имеющей гриф «для служебного пользования», указано, что каждого из подсудимых должны были сопровождать как минимум двое конвоиров, а заводить в зал заседаний или конвойное помещение их должны по одному. Перевозку подсудимых на лифте инструкция не предусматривает.

Кроме того, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.

Днем ранее, 1 августа, члены «банды ГТА» в лифте в здании Мособлсуда напали на двух сопровождавших их конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии, еще двое ранены. В результате инцидента получил ранение сотрудник Росгвардии, двое конвоиров были госпитализированы с «множественными телесными повреждениями».

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютерной игры Grand Theft Auto (сокращенно GTA).