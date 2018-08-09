Четырем членам «банды ГТА» дали пожизненные сроки заключения

Четверых участников «банды ГТА» приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил «Интерфакс».

Высшую меру наказания назначили Хазратхону Додохонову, Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову и Умару Хасанову. Другой фигурант дела, Зафарджон Гулямов, получил 20 лет лишения свободы. Подсудимых признали виновными в убийстве 17 человек, а также нападениях и покушениях на убийство.

«Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении подсудимых, суд установил, что они создали устойчивую, сплоченную вооруженную банду. Все участники прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан. Они осознавали, что являлись членами банды, в которой существовала строгая иерархия», – приводит ТАСС слова судьи.

Всего по делу «банды ГТА» проходили девять человек. В августе 2017 года пятеро подсудимых после заседания суда напали на двух конвоиров. Правоохранители застрелили Мирзомавлона Мирзошарипова, Холика Субханова и Абдумукима Мамадчонова. Позднее от полученных травм скончался Фазлитдин Хасанов.

Додохонова, который также участвовал в нападении, в апреле отправили на психиатрическую экспертизу. Эксперты признали его вменяемым.

Преступную группу прозвали «бандой ГТА» по аналогии с видеоигрой GTA, в которой главный герой занимается ограблениями и заказными убийствами. Злоумышленники с 2012 по 2014 год нападали на водителей машин в Подмосковье.

По данным следователей, в банду входили не менее 15 человек. Предполагаемого лидера банды Ибайдулло Субханова убили во время задержания в ноябре 2014 года. Несколько других участников находятся в международном розыске.