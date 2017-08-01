В Мособлсуде во время перестрелки убиты члены «банды ГТА»

Во время перестрелки в Мособлсуде убиты четыре фигуранта дела так называемой «банды ГТА», передает РИА Новости слова бывшего адвокат подсудимых Дианы Татосовой.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает о трех убитых и двух задержанных, которые получили серьезные ранения.

Ранее стало известно, что 13:30 в лифте суда арестованные напали на конвоиров и завладели их оружием, после чего началась перестрелка. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщала, что все эвакуированные после начала стрельбы уже вернулись в помещение. Сообщалось о раненых сотрудников суда.

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютернйо игры Grand Theft Auto (сокращённо GTA, рус. ГТА). Сами члены банды называли себя «джамаатом». В период с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, ими были убиты 17 человек. Само следствие по делу девяти членов «банды ГТА» было завершено в октябре 2015 года.