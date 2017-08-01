  • 1 Август 2017
USD 02.08.2017 59.8454 +-0.2179
USD ММВБ 22:16 60.06980  
EUR 02.08.2017 70.7313 +0.2710
EUR ММВБ 22:16 70.9730  
Нефть($) 01.08.2017 51.81 1.67
Нефть(p) 01.08.2017 3100.59 +89.02

Картина дня: «банда ГТА» и огромная пробка на КАД

Автор:


© Фото: oshcstudents.com.au

Темы дня

Что за перестрелка произошла в Московском областном суде, кто был убит, а также что стало причиной 12-километровой пробки на автодороге.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала перестрелка в Московском областном суде. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Бумага» (14:45), «Фонтанка.ру» (15:05) и «Санкт-Петербург.ру» (15:15).

Перестрелка началась в 13:30 в лифте суда, арестованные напали на конвоиров и завладели их оружием. Во время перестрелки были убиты четыре фигуранта дела «банды ГТА», пишет РИА «Новости». При этом «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает о трех убитых и двух задержанных, которые получили серьезные ранения.

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютерной игры Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Сами члены банды называли себя «джамаатом». В период с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, ими были убиты 17 человек. Само следствие по делу девяти членов «банды ГТА» было завершено в октябре 2015 года.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало огромная пробка на КАД и на Народной улице в Невском районе, которая скопилась в восемь утра 1 августа. Изначально сообщалось, что водители стоят семь км, но вскоре пробка увеличилась до 12-киломметровой. Причина заторов - ремонт дорожного покрытия.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка.ру».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

    Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm