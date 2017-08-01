Картина дня: «банда ГТА» и огромная пробка на КАД

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала перестрелка в Московском областном суде. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Бумага» (14:45), «Фонтанка.ру» (15:05) и «Санкт-Петербург.ру» (15:15).

Перестрелка началась в 13:30 в лифте суда, арестованные напали на конвоиров и завладели их оружием. Во время перестрелки были убиты четыре фигуранта дела «банды ГТА», пишет РИА «Новости». При этом «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает о трех убитых и двух задержанных, которые получили серьезные ранения.

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютерной игры Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Сами члены банды называли себя «джамаатом». В период с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, ими были убиты 17 человек. Само следствие по делу девяти членов «банды ГТА» было завершено в октябре 2015 года.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало огромная пробка на КАД и на Народной улице в Невском районе, которая скопилась в восемь утра 1 августа. Изначально сообщалось, что водители стоят семь км, но вскоре пробка увеличилась до 12-киломметровой. Причина заторов - ремонт дорожного покрытия.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка.ру».