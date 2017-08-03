Опубликовано видео перестрелки «банды ГТА» с полицией в Мособлсуде

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камер наблюдения в Мособлсуде, на которой видно, как полицейские стреляют в членов «банды ГТА», пытающихся пройти через зал заседаний.

Сначала сотрудники полиции прячутся за столами и стойками в помещении, а затем стреляют в троих пытающихся пробежать через зал мужчин.

В подмосковном МВД заявили, что члены «банды ГТА» специально раскачали кабину лифта, чтобы он застрял во время перевозке обвиняемых на судебное заседание. Полицейские рассказали, что затем бандиты забрали у конвоиров ключи от наручников и оружие. Позднее механики подняли лифт на третий этаж. Когда кабину открыли, арестованные открыли стрельбу.

Накануне также стало известно, что пятерых обвиняемых, согласно инструкции, должны были перевозить десять конвоиров, а не двое.

Как сообщалось ранее, 1 августа, члены «банды ГТА» в лифте в здании Мособлсуда напали на двух сопровождавших их конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии, еще двое ранены. В результате инцидента получил ранение сотрудник Росгвардии, двое конвоиров были госпитализированы с «множественными телесными повреждениями».

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютерной игры Grand Theft Auto (сокращенно GTA).