В Московском облсуде произошла перестрелка во время процесса по делу «банды ГТА»

Сотрудники Московского областного суда получили ранения при перестрелке, которая произошла днем во вторник, 1 августа, передает РИА Новости слова адвоката Софьи Рубасской.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала адвокат, добавив, что слышала мен менее 20 выстрелов.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова заявила, что сотрудники и посетители суда эвакуированы, а все заседания перенесены.

СМИ сообщают, что во время перестрелки на четвертом этаже шел процесс по так называемой «банде ГТА». Есть информация, что стрельба началась в 13:30, когда один обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте.

«Банда ГТА» - это организованная преступная группа террористов, которой приписывают серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила по аналогии их действий с сюжетом компьютернйо игры Grand Theft Auto (сокращённо GTA, рус. ГТА). Сами члены банды называли себя «джамаатом». В период с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, ими были убиты 17 человек. Само следствие по делу девяти членов «банды ГТА» было завершено в октябре 2015 года.