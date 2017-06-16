Дольщики ГК «Город» получили ключи от квартир в недостроенных домах. Торжественная церемония прошла 15 июня на площадке перед корпусом 6А, сообщается на сайте Смольного.

Ключи вручали главный петербургский инспектор Виктор Миненко, вице губернатор Игорь Албин, председатель комитета по строительству Сергей Морозов и исполняющий обязанности директора СПб ГУП «Центр содействии строительству» Андрей Стасюк.

«После торжественной части началось вручение ключей участникам долевого строительства и осмотр квартир. По результатам процедуры дольщики подписывают акты осмотра квартир. Ключи от квартир получили 117 дольщиков. Далее получение ключей и осмотр квартир будет проходить ежедневно согласно графика приемки в режиме работы управляющей компании ООО «ИСК «Новатор», - говорится в сообщении Смольного.

При этом сами дольщики утверждают, что им вручили ключи в недостроенных домах. «Губернатор решил опозориться на всю страну, вручив ключи в недостроенных домах. А ведь это же по сути уголовная ответственность, выдавать ключи в домах, которые еще по всем нормам не готовы ко вводу в эксплуатацию. Неужели, ради того, чтобы отчитаться перед президентом, стоит брать на себя такую ответственность? Или в случае чего, как всегда, найдут козла отпущения, типа техника Васи?» - написала на своей странице в Facebook лидер обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева.

В группе «Дольщики застройщика ГК Город» в социальной сети «ВКонтакте» жильцы также публикуют фотографии и видеозаписи, на которых изображены недостроенные дома. Дольщики называют чиновников Смольного жуликами.

ГК «Город» занималась строительством трех жилищных комплексов в Петербурге. Сроки сдачи этих объектов были сорваны, после этого дольщиков компании признали обманутыми. Руслан и Максим Ванчуговы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Их задержали еще в октябре 2015 года.

Дело ГК «Город» составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию «Город». Ожидается, что все ЖК будут достроены к июлю 2018 года.