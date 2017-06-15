Улицы Петербурга украсили почти 200 футбольных мячей в преддверии Кубка конфедераций, первый матч которого пройдет на "Зенит-арене" уже 17 июня. Об этом сообщили в Смольном.

Конструкции футбольной тематики установлены на газонах по маршрутам передвижения гостей и участников чемпионата ФИФА. Цветники в виде футбольного мяча и других спортивных символов появились на многих магистралях:

на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, вдоль Дудергофского канала, Приморском шоссе, улице Добролюбова, Кронштадтском шоссе, Петровской площади, на проспекте Стачек, проспекте Непокоренных, Лиговском проспекте и др.

Газоны Северной столицы также украсили цветочные триколоры. Всего этим летом в Петербурге высажено почти семи млн летников, использовано более 13 тыс. конструкций для вертикального цветочного оформления.

"Тематические конструкции говорят горожанам и гостям Петербурга о приближении важного международного события и дают возможность почувствовать себя частью большого спортивного мира. Кубок конфедераций ФИФА и Чемпионат мира-2018 войдут в историю города – мы постарались оформить ярче эту ее страницу", - отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

К ЧМ-2018 в Петербурге число тематических футбольных конструкций на улицах увеличится до 300. Дополнительно установят более трех тыс. ящиков на дорожные ограждения и около тысячи конструкций на опоры освещения, почти 500 цветочных вазонов.

Ранее в Петербурге уже появилась скульптура к Кубку конфедераций, правда, спустя несколько часов после установки ее разрешили вандалы. В Смольном просят горожан, которые стали свидетелями действий вандалов, сообщать об этом в полицию.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.