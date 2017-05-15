В Петербурге вандалы разрушили скульптуры к Кубку Конфедераций

Неизвестные разрушили несколько скульптур, которые в понедельник, 15 мая, начали устанавливать в Петербурге к Кубку Конфедераций. Вандалы повредили объекты, которые появились на Университетской набережной, Сеной площади и Павловском шоссе.

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Как сообщают в комитете по благоустройству Смольного, из скульптуры на Университетской набережной украден футбольный мяч. На Сенной площади вандалы раскололи объект пополам. «На Павловском шоссе в каркас «Футбольный мяч» садовники не успели высадить цветы, как он исчез с подставки», - уточнили в комитете.



Фото: комитет по благоустройству

Заявления о пропаже и порче декоративных элементов в скором времени будут поданы в полицию. Скульптуры будут восстановлены. В Смольном просят горожан, которые стали свидетелями действий вандалов, сообщать об этом в полицию.

Всего в городе будет 15 мая установили почти 300 элементов, которые символизируют грядущее спортивное событие.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.